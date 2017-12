Lang navneprosess over: Nytt navn på ny region blir Vestfold og Telemark

Hva i all verden skal den nye regionen hete, tenkte fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark. Etter å ha tenkt seg om både lenge og vel, har de funnet navnet: Vestfold og Telemark.

• Noen hadde lyst til å kalle den nye regionen Viken. Men det navnet var allerede tatt av en annen region.

• Skagerak ble foreslått. Men det ble for maritimt, mente telemarkingene.

• Vest-viken ble fremmet. Men det var et gammelt nazi-navn på Buskerud og Vestfold.

Dermed tyder alt på at det nye navnet på den nye regionen - blir Vestfold og Telemark.

Det går frem av den fremforhandlede avtalen om ny region, som skal behandles av fylkestinget i Telemark denne uken og i fylkestinget i Vestfold i neste uke.

Fantasiløst?

– Noen vil kunne hevde at det er et litt fantasiløst navn, fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold?

– Du, det er jeg litt enig i. Vi har prøvd lenge å komme frem til et nytt navn som begge fylkene kunne enes om. Men hverken Skagerak, Viken eller Vest-viken skapte enighet, svarer Hogsnes (H).

Han legger til at han nå har godtatt Vestfold og Telemark etter en viss modningsprosess, blant annet fordi Vestfold står først i det nye region-navnet.

Dette har fylkeskommunene Vestfold og Telemark konsultert Språkrådet om, og rådet derfra er at Vest-fold med sine to stavelser bør stå først - med Te-le-mark med tre stavelser nevnes som en god nummer to.

Vil beholde Telemark

Telemark-representant på Stortinget og fylkestingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp), er fornøyd med det nye regionnavnet.

FORNØYD: Bård Hoksrud fra Bamble sitter både på Telemark-benken på Stortinget i Telemark fylkesting. Han er strålende tilfreds med at Telemark beholdes som navn i den nye regionen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Ja, for mange av oss fra Telemark har det vært viktig å beholde Telemark som en del av det nye navnet. Det er et godt og kjent varemerke, mener Hoksrud (Frp).

– Men litt fantasiløst å kalle regionen Vestfold og Telemark?

– Det var flere mer eller mindre gode navneforslag oppe i luften. Jeg synes det er greit at vi nå lander på Vestfold og Telemark.

– Også at Vestfold nevnes først?

– Nei, jeg skulle selvsagt ha sett at navnet ble Telemark og Vestfold. Men vi får være rause med hverandre i en slik prosess, svarer Hoksrud som er veldig fornøyd med at Skien i Telemark er utpekt til å bli region-hovedstaden i den nye regionen.

På den andre siden har Tønsberg fått huse Fylkesmannen. Og slik sett ser alle ut til å bli vel forlikte både i Vestfold og Telemark.

Navne-status

For ordens skyld - dette blir i skrivende stund navnene på de andre nye regionene:

• Hordaland og Sogn og Fjordane blir Vestlandet - etter mye kniving og misnøye spesielt fra nabofylkene Møre og Romsdal og Rogaland - der også mange definerer seg som vestlendinger.

• Aust-Agder og Vest-Agder blir Agder.

• Oppland og Hedmark blir mest trolig Innlandet.

• Buskerud, Akershus og Østfold blir Viken.

• Troms og Finnmark skal slås sammen, men foreløpig er partene ikke blitt enige om nytt navn etter mye kniving. Kan bli Troms og Finnmark.

• Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir Trøndelag allerede fra 1. januar 2018.

• Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Oslo blir videreført som i dag.