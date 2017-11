Tines juleulv skaper kraftige reaksjoner

Julemelkekartongene fra bondeeide Tine har satt sinnene i kok hos mange. «Farmen»-Halvor er blant de som reagerer.

Meierikjempen har selv bedt om tilbakemeldinger på årets kartonger, og de har ikke uteblitt, skriver Nettavisen.

– På helmelken har vi brukt silhuetter av norske villdyr som ulv, gaupe og ørn som naturlige illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen. Illustrasjonene er detaljrike, som gjør at du kan oppdage nye elementer jo mer du ser på designet, sier Tines kommunikasjonsdirektør, Lars Galtung.

Mange av dem som har sett godt etter, har sett silhuetten av en ulv som hyler mot månen, noe som har falt enkelte tungt for brystet.

«Tine støtter opp om leverandørene sine, ser jeg? Har det rablet fullstendig?» og «Respektløst overfor de bøndene som sliter med disse dyra» er noen av kommentarene på Tines Facebook-sider. Men det er også mulig å finne en kommentar som denne: «Veldig flott, Tine, at dere kan vise noen av de flotte rovdyrene vi har i Norge».

Blant de som mener ulven aldri burde fått plass på kartongene er «Farmen»-deltaker Halvor Sveen, som selv driver med kjøttproduksjon.

– For to år siden måtte jeg skyte en kalv, og to andre ble borte på grunn av ulv. Fem andre kalver ble bitt av ulv. Og nå skal Tine bruke ulv som pynt på melkekartongen til jul. Det er totalt skivebom, sier Sveen til TV 2.

Sveen, som er fra Rendalen i Hedmark, uttrykte onsdag sin frustrasjon i et Facebook-innlegg, som natt til torsdag er delt nesten 1500 ganger.

Galtung vil ikke si om det er noen politisk tanke bak motivvalget, men mener noen tolker historien litt langt.

– Dyrene er et element i en større fortelling hvor fjøsnissen er hovedperson. Fjøsnissene bor så vidt vi kjenner til ikke i byer, men på landsbygda med kuer, bønder og norske villdyr, sier han.