DN-klubben om Bjørkavåg: Må skaffe flere kvinner for å overleve som toppsjef

I dag får konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i DN-eier NHST Media Group kvinnepress mot seg etter sine omstridte uttalelser.

– Hans famøse uttalelser var ikke bra. Men det er ikke DN-klubbens rolle å si at vi har mistillit til Bjørkavåg. Det er det styret i NHST som må gjøre. Vi er aller mest opptatt av at denne saken fører til at han og styret begynner en prosess som fører til at kvinneandelen økes i lederstillinger i konsernet. Det er ikke bare for få kvinner i konsernledelsen, men også i datterselskapene i NHST, inkludert DN, sier klubbleder Anita Hoemsnes i DN.

– Mer alvorlig



Hun sier deres tillit til Bjørkavåg vil bli målt på om det kommer slike endringer.

– Hvis det ikke kommer fornuftige tiltak – og en troverdig prosess – som gjør at det på sikt kommer flere kvinner inn i ledelsen, må klubben på nytt vurdere vår tillit til Bjørkavåg, sier Hoemsnes.

Styret i NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv (DN) og Morgenbladet, samles til ekstraordinært styremøte torsdag ettermiddag. For blant annet å behandle uttalelsene til konsernsjef Gunnar Bjørkavåg:

– IQ-test



Bjørkavåg sliter kraftig med omdømme etter sine uttalelser i DN fredag 3. november. Han svarte på uttalelser i samme artikkel, fra VGs politiske redaktør Hanne Skartveit, om at en skjev kjønnsbalanse kan føre til en ensidig «gutta boys»-kultur i en konsernledelse.

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer, sa Bjørkavåg til DN.

DNs politiske redaktør, Kjetil B. Alstadheim, kvesset pennen samme dag og skrev et åpent brev, hvor han kritiserte Bjørkavågs uttalelser.

– Dropp den iq-testen. Dropp padleturen også. Det du må gjøre nå, er å ro. Ro så det fosser, skrev han.

Tok avstand



Sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve, som selv sitter i konsernledelsen i NHST, stilte seg bak sin politiske redaktør og sa kommentarene fra Bjørkavåg var uheldige.

– Jeg synes ikke kommentarene hans var spesielt gode. De bidrar til å forsterke inntrykket av en machokultur. Mange i DN, både kvinner og menn i alle aldersgrupper, har reagert på dem. Hans kommentarer oppleves forhåpentlig ikke som representative for kulturen i Dagens Næringsliv, sa han til sin egen avis.

Styreleder Anette Olsen i NHST Media Group la heller ingen ting imellom:

– På vegne av NHST tar jeg avstand fra uttalelsene fra Gunnar Bjørkavåg. De er ikke representative for den kulturen vi ønsker i konsernet. En moderne mediebedrift må rekruttere talenter og kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, skrev styreleder Olsen i en uttalelse.

Bakgrunnen for saken er at DN laget en oversikt over kvinneandelen i norske mediekonserner. Det kom frem at det er null kvinner og syv menn i konsernledelsen i NHST Media Group.

– Ble helt feil



Bjørkavåg erkjente at han hadde tabbet seg ut.

– Jeg svarte som sant var når det gjelder kjønnsfordelingen i konsernledelsen. Det er et faktum som jeg står for. Når det gjelder utfordringen til Skartveit, så ble det helt feil. Jeg skulle heller ha invitert henne på scones og te og hørt på hennes meninger, sa han til Aftenposten.

Det blir også kritisert at det ble brukt lettkledde damer på konsernets vinterfest i januar.

Bjørkavåg ønsker ikke å kommentere denne VG – saken før styremøtet i ettermiddag.

Styreleder Anette Olsen sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken i forkant av møtet.