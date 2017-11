Du får fortsatt ikke se «Mammon 2»

NRK og Norsk Filmforbund ble i helgen ikke enige om rettighetene til «Mammon II».

Du får derfor ikke se den Emmy-vinnende serien på nett-TV.

– Det er en skandale om ikke NRK nå finner en løsning med forbundene for å få publisert «Mammon II» og forplikter seg til å inngå en kollektiv avtale med Norsk Filmforbund, sier forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem til VG.

Til stor jubel vant «Mammon II», som første norskproduserte dramaserie, den prestisjetunge Emmy-prisen natt til tirsdag.

Men, som VG har omtalt, får ingen norske tv-seere se den prisbelønte serien.

Verken første eller andre sesong av «Mammon II» er tilgjengelig på nettsidene til NRK på grunn av en årelang konflikt om distribusjon mellom NRK og Norsk Filmforbund.

Hastverk

Da spenningsdramaet vant Emmy-prisen, fikk NRK hastverk:

I helgen har tv-kanalen forsøkt å hasteforhandle frem en distribusjonsavtale om «Mammon II» med Filmforbundet. Men hittil er ikke partene kommet til enighet.

Filmforbundet har sendt over et tilbud til NRK, men søndag kveld ble det klart at statskanalen ikke går med på forbundets krav.

– Hvis NRK ikke får ut «Mammon II» nå, ligger skandalen hos NRK selv, siden de nekter å følge eksisterende tariffavtaler og nekter å inngå nye avtaler, sier Brem.

NRK nekter kollektive avtaler

Stridens kjerne er enkelt forklart at NRK ønsker rett til en utvidet publisering av «Mammon II» på sine nettsider. I dag har hver episode vært tilgjengelig bare i fire uker, før de forsvinner. NRK vil ha rettigheter til publisering til evig tid.

I dag foreligger det en tariffavtale for regissører som er midlertidig ansatt i NRK. Avtalen regulerer muligheten for NRK til å kjøpe utvidet publisering på sin nettspiller, men NRK synes selv denne avtalen er for dyr, og henvender seg direkte til forbundet for å få en prisrabatt.

– Kanalen nekter å følge tariffavtalen som er satt. I stedet vil de forhandle med én og én regissør, én og én fotograf og så videre, forklarer Brem.

Filmforbundet forhandler på vegne av regissørene, fotografene og flere andre fagfunksjoner.

GJENGEN SAMLET: Mammon2- skuespillerne samlet. Bak fra vanders Danielsen Lie, Trond Espen Seim, Jan Gunnar Røise, Jon Øigarden, Laura Christensen, Pål Kristian Eggen og Iben Akerlie Foran fra v Anne Bache-Wiig, Ingar Helge Gimle og Nils Ole Oftebro. Foto: Janne Møller-hansen , VG

NRK: Vi lar oss ikke presse

– Vi har i helgen diskutert og blitt enige om detaljene rundt Mammon, men det som er vanskelig er at Filmforbundet ikke vil godkjenne det vi er blitt enige om, før NRK sier ja til alt annet de har krevd. Vi har sagt at vi ikke vil la oss presse til å gjøre det vi mener ikke er riktig i helgen, sier NRKs dramasjef Ivar Køhn til VG.

Køhn liker dårlig at Filmforbundet kobler en enighet om Mammon sammen med fremtidige løsninger for andre produksjoner:

– Jeg synes det er feil å koble disse sakene sammen. Vi må nå først bli enige om Mammon, så må vi løse de andre spørsmålene. Dette er et komplekst spørsmål som vi har diskutert i over ett år. Det er useriøst å kaste ett års diskusjoner på båten, sier dramasjefen.

– Hva har dere blitt enige om rundt Mammon?

– Vi har hatt en diskusjon om vederlag for nettpublisering, hvor vi har blitt enige, men Filmforbundet bruker altså Mammon for å trekke ut forhandlingene.

Køhn bekrefter at det haster for NRK å få på plass en løsning for Mammon-serien.

– Vi vil gjerne ha dette prosjektet ferdig så fort som mulig mens folk ennå har Emmy-prisen i tankene. Derfor har det vært vårt mål å få en avtale om Mammon så raskt som mulig.

Køhn sier NRK nå vil fortsette samtalene med Filmforbundet, og at også de gjerne vil ha på plass en langsiktig avtale.

– Vi har kommet med mange forslag, men Filmforbundet har en agenda og den står de på, sier han.

– NRK har for mye makt

Advokat Brem i Filmforbundet understreker at de også ønsker at det norske folk skal få glede av «Mammon II», men mener kanalen har altfor mye makt som statens allmennkringkaster og påpeker at kostnadene rundt de mange forhandlingsrundene er store.

– De bruker masse tid på å sitter med oss i forhandlingsrunde etter forhandlingsrunde. De har for god råd når de kan holde på slik. Vi har brukt to år på å forhandle ni kontrakter om Mammon, det er helt sykt. Ingen vanlige bedrifter ville sagt at dette var forsvarlig bruk av ressurser, sier Brem.