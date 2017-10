Kristen-kanal: Gi 50.000 kroner – bli velsignet av Gud

Visjon Norge presenterte en liste med priser fra 1500 til 50 000 kroner du kan gi for å få ulike typer velsignelser. – Åndelig maktmisbruk, mener teolog.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var i den kristne TV-kanalens sending «Studio Direkte» den 15. oktober i år at David Sagen, som er ansatt i kanalen og var gjest i programmet, fortalte om hvordan han for to år siden valgte å betale 2500 kroner i måneden for «Josefs velsignelse» fra den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde.

Sagen forteller deretter om hvordan den afrikanske forkynneren hadde en kampanje i samarbeid med kanalen i 2015, der innsamling til kanalen var formålet.

«Da tenkte jeg: Det skal jeg teste. Så jeg ga vet du – 2500 kroner, fast, hver måned! Og jeg sa til Gud, at nå kom vel Josefs velsignelse, og jeg var vel egentlig bare glad for at Josefs velsignelse var på vei. Og det året, for to år siden, så skjedde det mye her innad i bedriften med meg – og ja, det gikk veldig bra da.»

Kampanjen, hvor kanalens seere ble oppfordret til å betale for ulike typer velsignelser i 2015, ble også omtalt av NRK og Dagen.

Les også: TV-pastor om kristne Ap-velgere: – Skam dere!

Ulike summer for ulike velsignelser



Videre i sendingen sier Sagen at han er overbevist om at Gud så hans lydighet og trofasthet til pastor Bayos ord.

– Gud ser det, vet du, uansett summen, så lenge du har tro på det du gjør og det du sår, så kommer resultatet vet du, sier Sagen til programvert Inger Hanvold som nikker samtykkende.

Han presenterte deretter priser for de ulike velsignelse man kan få fra forkynneren:

** Gir du 50.000 kroner, vil den afrikanske forkynneren be «Peters velsignelse» over livet ditt.

** Gir du 10.000 kroner, vil han be «Isaks velsignelse».

** Gir du 1500 eller 3500 kroner, vil ha be en velsignelse som vil bli sterkere på slutten av året enn i begynnelsen av 2017.

– Har du tro for å gi inn et av de beløpene han snakker om, står for det og minner Gud på det utover året – eller bare er takknemlig for at det er på vei, så blir det en kjempehøst altså!, sier han i sendingen.

Husker du denne? TV-predikant om brennende bønnesvar: Hevder Gud startet tullebrann for å redde førerkort

– Åndelig maktmisbruk



Teolog, samfunnsdebattant og informasjonsansvarlig Espen Ottosen i Norsk Luthersk misjonssamband sier til VG at han opplever at Visjon Norge normalt prøver å skille mellom det at Gud velsigner folk som gir, og det å love spesifikke velsignelser eller lignende i retur.

– SPEKULATIV TEOLOGI: Det mener Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband om hvordan Visjon Norge oppfordrer til å gi penger for velsignelser. Foto: PRIVAT

– Jeg har ofte tenkt at her er de alt for uforsiktige, og dette er antagelig et eksempel hvor de går for langt i å koble gaver til konkrete velsignelser. Jeg klarer vanskelig å se det annerledes enn at dette er åndelig maktmisbruk, og svært spekulativ teologi, sier Ottosen.

Han trekker frem at også han jobber i en organisasjon som er avhengig av gaver og kollekter:

– Men vårt perspektiv er at folk gir av takknemlighet og engasjement. Det er det vi ønsker at skal ligge bak. Det å gi for å få noe tilbake, det mener jeg Bibelen faktisk advarer imot, sier Ottosen.

Les også: Flere klager på Brennpunkt-dokumentar om Visjon Norge

Visjon Norge-sjef: – Frivillighet



TV-pastor og Visjon Norge-sjef Jan Hanvold viser til Guds løfter om å gi i andre korinterbrev når VG tar kontakt med ham vedrørende TV-sendingen:

– Paulus sier der at den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Det handler da om det å gi. Det står at enhver skal gi slik man setter seg fore i sitt hjerte, ikke av ulyst eller av tvang, da Gud elsker en glad giver, sier Hanvold.

Han understreker videre at den afrikanske pastoren kommer fra en annen teologisk setting, og at uttrykkene han bruker kan virke ukjent for nordmenn.

– Men, dette har altså med frivillighet å gjøre. Vi har mennesker som gir til Visjon Norge fordi de er glad i Visjon Norge, og det er slik vi finansierer TV-kanalen; gjennom det at vi har partnere og givere – og de er vant med vår språkbruk, sier han.

– 50 000 kroner er mye å be om?

– Jo, men det er folk som kan gi 50 000. Folk som brenner for en sak kan gi 50 000 eller 100 000 kroner. Jesus er opptatt av at man gir ut fra det man har evne til å gi, sier Hanvold.

VG-kommentar: Om å stjele fra Gud

– Forskjellig teologi



– Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband kaller dette åndelig maktmisbruk og spekulativ teologi?

– Han er en fantastisk fyr, men vi har en helt forskjellig teologi. Det er ikke vi som lovet velsignelse av å gi, det er det Guds ord sier: Gi, så skal du få. Hele det frikirkelige Norge er bygd opp av dugnad, tienden og de hellige gaver. Det handler om at folk bidrar med det de er i stand til å bidra med, sier Hanvold.

Hanvold sier han ikke kan svare på hvordan pastoren setter «satsene» for de ulike velsignelsene, eller hva de ulike velsignelsene innebærer:

– Dette er noe pastor Bayo får spontant fra den hellige ånd. Og det er ikke et teologisk mønster vi bruker ellers, sier Hanvold til VG.

David Sagen understreker at han var gjest i den aktuelle sendingen, og sier til VG at han ønsket å formidle sitt vitnesbyrd om det som skjedde med han da han ga 2500 kroner i måneden:

– For min del fikk jeg igjen på flere områder i livet etter at jeg gjorde dette, både på det personlige og økonomiske plan og i livet med Gud. Det var det jeg ville formidle, at det å gi til en kristen organisasjon, konkret til Guds arbeid, kan gi en velsignelse i mange former. Slik jeg leser bibelen er det fra et bibelsk ståsted helt riktig, og en del av bibelens totale bilde, sier Sagen.

VG har vært i kontakt med pastor Bayo Oniwinde via Facebook, hvor han skriver at ingen kan «selge» Guds velsignelser for ham, men at Gud alltid har bedt folket om å gi, og at alt som gjøres i kirkearbeid hovedsakelig er finansiert av folk som gir.

– Jeg lar den hellige ånd lede meg i hva jeg ber folk om å gi, og lede meg i å be tilbake for de som gir det han har instruert, skriver pastoren.

Den norske kirke: – Kritisk



Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Den norske kirke sier til VG at Den norske kirke er grunnleggende kritisk til tanken om å betale for bønn, eller Guds velsignelse.

– Den kristne kirke har mange bibeltekster med en kritisk budskap om å bruke religiøs posisjon for å berike seg selv. Vi har også akkurat hatt en egen søndag med temaet «Frelsen er ikke til salgs» i forbindelse med reformasjonsmarkeringen. Troen på at Guds velsignelse kan kjøpes for penger er noe Den norske kirke er sterkt kritisk til teologisk sett, sier han.

VG-kommentar: 500 år siden Luthers teser: Reformasjonsjubileet handler ikke bare om religion

Millioninnskudd



Den kristne TV-kanalen, som ble startet opp i 2003, hadde i 2016 et driftsinnskudd på nesten 95 millioner kroner.

På kanalens egne hjemmesider står det følgende om kanalens innhold:



«Når du slår på TV Visjon Norge er det én ting du får: Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. 24 timer i døgnet på mange forskjellige måter, Jesus Kristus i ord og handling.»

Kanalen opplyser også om at den først og fremst finansieres gjennom gaveinntekter fra støttepartnere «som deler vår visjon om å nå ut til nordmenn, svensker og dansker med det glade budskap».



Les også: Ny liturgi for homofile par vedtatt