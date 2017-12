Gunnar Stålsett om skolegudstjenester: – Jul og tvang hører ikke godt sammen

Fra pensjonisttilværelsen ber eks-biskop og nordavind Gunnar Stålsett (82) om et internt oppgjør med muslim- og jødehat i Kristen-Norge. Og taler imot tvang på skolegudstjenester og KRLE.

Han var biskopen ingen kunne temme. Det var ikke et rent lite rabalder som skylte over Norges aviser da tidligere Sp-leder Gunnar Stålsett ble valgt som Oslo-biskop i 1998. Den liberale Stålsetts innsettelse splittet Bondevik-regjeringen og utløste et lite opprør blant kirkens mest konservative.

Fortsatt har Stålsett sterke meninger om kirkens plass i det norske samfunnet.

– Når kirken har tolket den samme teksten i 2000 år og fortsatt har nye utfordringer, viser det at vi ikke kan ha den samme tolkningen nå som for 100 år siden, sier Gunnar Stålsett til VG i dag.

Mens julen setter inn og Den norske kirke snart går inn i et nytt år, ber pensjonisten om et internt oppgjør med fremmedfiendtlighet og antisemittisme i Kristen-Norge.

Hans sier det er en problemstilling kirken ikke kan overse og ber kirken være mer utfordrende.

Fakta: Gunnar Stålsett * Gunnar Stålsett er født i Finnmark i 1935 * Han var leder i Senterpartiet 1977–79. * Han har vært medlem og varamedlem av Nobelkomiteen siden 1985. * Han var generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund fra 1985–1994. * Han var biskop i Oslo bispedømme fra 1998 til 2005. (NTB/VG)

Vil ha internt oppgjør i Kristen-Norge



Stålsett mener det er en splittelse i de kristne miljøene i Norge som også er tydelig i USA og våre europeiske naboland. I høst har deler av kirken kastet seg inn med aktivister for å få flere unge asylsøkere til å bli. Samtidig møter innvandring massiv motstand i andre kristne miljøer.



– Det er debatt som må føres også internt i kirken. Det er en stor belastning for det kristne budskaps integritet når man følger det som har skjedd i Alabama, for eksempel, hvor de evangeliske konservative står last og brast med en kandidat som åpenbart har moralske utfordringer.

– Og jeg tenker at det søkelyset på hvorfor kristne mennesker tar forskjellig stilling til utfordringer i dag, det kan kirken ikke overse. Vi må også føre denne debatten innad i kirken, ikke bare utad i samfunnet, sier Stålsett.

UTFORDRING: «For meg er det en stor motsetning at man ikke er i stand til å anvende nestekjærlighetsbudet på mennesker som er på flukt, mennesker som søker en bedre fremtid for sine barn og mennesker som lider av fattigdom. Det tenker jeg er en utfordring for enhver som kaller seg kristen», sier Stålsett i juleintervjuet med VG. Foto: Lech Klaudia , VG

Han sier at kirken ikke kan overse at det også finnes flere i Kristen-Norge som inntar et fremmedfiendtlig standpunkt, et antisemittisk standpunkt og er preget av islamfobi.

– De som på mange måter representerer en tradisjon som ligger flere generasjoner bak den vi i dag lever i, sier eks-biskopen.

– Det er lite diskusjon om hvordan man skal håndtere denne delingen av meninger på islam og muslimer i kirken?

– Ja, jeg tenker nok at vi kan gjøre et bedre arbeid der. Vi kan være mer utfordrende på det. Det er ikke nødvendigvis slik at fred i kirken er det beste, hvis det går utover menneskeverd, menneskerettigheter og forsoning, sier Stålsett.



Stålsett mener kirken må engasjere seg mer i politikk:



UT MOT STATSMINISTEREN: Gunnar Stålsett var et kontroversielt valg som biskop og har tatt til orde for at kirken skal ha en tydeligere stemme i politikken. Her taler han under den internasjonale dagen mot krig i Irak. Han gikk i 2003 ut mot den norske statsministeren for den norske krigsdeltagelsen. Foto: Arash Nejad , NTB scanpix

– Jul og tvang hører ikke sammen



Da Stålsett ble valgt som biskop, hadde VG på lederplass anbefalt å stemme på hans motkandidat Odd Bondevik – fetter av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik.

Men den mer liberale Stålsett vant fram. Fortsatt, den dag i dag, mener ikke Stålsett at en modernisering av kirkebudskapet vil svekke kirkens plass i Norge. Heller ikke om det blir slutt på skolegudstjenester og K-en i KRLE.

– Jeg tenker at skolegudstjenester er en veldig god tradisjon, men jeg mener det må være basert på frivillighet. Ingen må tvinges til å gå på julegudstjeneste. Men jeg ser ikke at dette er et stort problem i vårt land i det hele tatt. I de fleste bygder og byer fungerer dette godt, sier han.

– Det er jo nå en diskusjon om det skal være obligatorisk for skoler å tilby en skolegudstjeneste.

– Jul og tvang hører ikke så godt sammen. Men her må man finne en balanse mellom foreldrenes ønske i de lokale miljøet og skolen, sier Stålsett.



VOLVO 240: Gunnar Stålsett er nå pensjonist, etter å ha vært biskop i Oslo, leder i Senterpartiet, medlem av Nobelkomiteen og generalsekretær i Det lutherske verdensforbund. Foto: Lech Klaudia , VG

Om K-en i KRLE, sier eks-biskopen at det er innholdet i undervisningen som er det viktigste for ham, ikke hva den kalles. Han mener undervisningen må ta høyde for at Norge er et flerkulturelt samfunn.

– Men det betyr ikke, med den tradisjonen vi står i, at vi skal redusere betydningen av den kristne tro for vår kultur og vår historie. Det å finne dette balansepunktet, er den store utfordringen.

– Jeg ser det slik at den identitet vi har som folk og nasjon, er nært knyttet til det kristne budskap om fred, toleranse og menneskeverd og at det også må og kan formidles gjennom faget i skolen, enten man kaller det KRLE eller RLE.

Forskrekket over Trump: – Han er en ulykke

Selv var Stålsett skolegutt mens andre verdenskrig raste i Europa, og har sine første barndomsminner om familiens hjelp til slektninger i Vinterkrigen i Finland. Familien er kven og innvandret til Norge fra Finland før Stålsett ble født.

– Hvilken verdensleder har provosert deg mest i din levetid?

– Altså, i min levetid har det vært flere, men i dag er det Trump, sier Stålsett stramt.

– Han er vel selv kristen?

– Det vet ikke jeg, og om han er det så minsker ikke det min forskrekkelse over hva han kan få seg til å si og gjøre. En mann som kan bringe verden til atomkrig, er en tragedie for verden, uansett hva han måtte kalle seg når det gjelder livssyn, sier eks-biskopen.



– Er det mest hans handlinger på atommakter og Nord-Korea som bekymrer deg?

– Det er den mest åpenbare bekymringen av global karakter, men det er klart at hvis du ser på hans holdning i rasespørsmålet og økonomi, de fattige, de marginaliserte i det amerikanske samfunnet, flyktninger og innvandrere, så er han etter min oppfatning på absolutt kollisjonskurs med det jeg mener er en statsleder er forpliktet på i FNs menneskerettighetserklæring. Og den er felles for alle kristne og muslimer. På dette mener jeg at han er en ulykke, sier Stålsett.

Politikk i kirken – ferdig snakket

Stålsett mener Den norske kirke er «ferdig snakket» på flere felt etter flere runder med oppgjør og utfordringer. Og at hans side som vil ha en politisk engasjert kirke har vunnet frem.

– På spørsmålet om en erkekonservativ tolkning av skriften og en mer åpen forståelse og anvendelse av bibelen inn i vår tid, der er vi ferdig snakket. Det er en mer åpen forståelse som kommer til å prege kirkens tolkning fremover. Og når det gjelder om kirken skal engasjere seg politisk, er vi også ferdig snakket, sier Stålsett.

