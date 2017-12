Biskop med hard kritikk av betalt helbredelse hos Visjon Norge

Biskop Per Arne Dahl har fått mange bekymringsmeldinger om helbredelsene som fremmes på den kristne TV-kanalen Visjon Norge. TV-pastor Jan Hanvold svarer at de aldri blander penger og frelse.

– Jeg utfordrer både oss som kirke, men også Jan Hanvold og Visjon Norge, fordi jeg har fått mange bekymringsmeldinger, sier biskop Per Arne Dahl i Tunsberg bispedømme til VG.

På sine Facebook-sider har han lagt ut et innlegg som han først hadde på trykk i Drammans Tidende, der han tar et kraftig oppgjør med «den helbredende tjenesten som lederskapet i Visjon Norge utøver». Biskopen ber Visjon Norge vise selvkritikk og «ta et redelig oppgjør» med praksisen.

VG har tidligere skrevet om hvordan Visjon Norge har presentert en liste med priser fra 1500 til 50.000 kroner – som du kan gi for å få ulike typer velsignelser.

Biskopen påpeker at han har fått mange bekymringsmeldinger om praksisen.

– Mennesker har kontaktet meg og bedt meg om å veilede og utfordre. De er blitt både forarget og fortvilet over sammenkoblingen av løfter om helbredelse, og oppfordring til pengegaver, skriver biskopen i innlegget.

ADVARER: Biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, sier han har fått mange bekymringsmeldinger om tjenestene med helbredelser som er blitt presentert på den kristne TV-kanalen Visjon Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Sammenblandingen av skråsikre løfter om helbredelse og i overkant frimodig pengeinnsamling, står i fare for å krenke sårbare kvinner og menn som mer enn noe lengter etter helbredelse og fred, skriver han videre.

Hanvold: – Vi blander aldri penger og helbredelse



Innlegget ble først omtalt av Drammens Tidende. På spørsmål fra VG om han vil svare på kritikken, viser Visjon Norge-grunnlegger Jan Hanvold til svarene han har gitt der.

– Vi blander aldri penger og helbredelse eller penger og frelse. Det er ikke slik at vi går ut og lover helbredelse. Vi bare ber for folk, så er det Gud som helbreder – ikke oss, sier Hanvold til avisen.



Biskop Per Arne Dahl advarer om at «å knytte helbredelse til penger – selv om det er gaver – bidrar til å gjøre mindre synlig på hvilke måte helse også er noe vi mottar av Guds nåde».



– Du kan ikke betale for helbredelse. At vi snakker om penger, og samler inn penger, er ikke annerledes enn at kirken tar inn kollekt og forkynner frelsen. De ber også for syke mennesker, men de stopper ikke å ta kollekt for det, sier pastoren videre, sier Hanvold til Drammens Tidende.



