KrF vil doble antall kvoteflyktninger

KrF vil ha dobbelt så mange kvoteflyktninger som regjeringen i 2018. Ungdomspartiet til KrF mener det er altfor dårlig.

Da Høyre og Frp la frem statsbudsjettet, ble det klart at de vil ta 1120 kvoteflyktninger til Norge neste år.

KrF opplyser nå til VG at de vil plusse på 1500 kvoteflyktninger, så det blir 2620 totalt. Det blir møtt med skuffelse i deres eget ungdomsparti.

– Jeg synes det er altfor dårlig at man ikke tar imot flere når man vet hvilken situasjon verden er i. Vi mener at Norge burde ta imot minst 5000, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til VG.

– Dette er langt mindre enn det vi har bedt om. Vi er skuffet, selv om det er bra at KrF vil gå inn for å øke antallet til regjeringen, sier KrFU-lederen.

– En realisme for å få flertall



KrF jobber nå med sitt alternative statsbudsjett, før de skal forhandle med Venstre, Høyre og Frp. FN sendte tidligere i høst et brev til norske myndigheter hvor de ba Norge være så ambisiøse som mulig.

– Vi vil ha 1500 flere kvoteflyktninger. Det sitter nå utrolig mange på mottak i utlandet som venter på å få fortsette livene sine, og vi har kapasitet i kommunene til å ta imot og integrere dem. Så det blir en vinn-vinn-situasjon, sier KrFs innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal til VG.

– Hvorfor akkurat dette tallet 1500?

– Det er ikke noen veldig god begrunnelse for det. En prøver å legge seg på en realisme for å få flertall for dette og få gjennomført det, sier Brandsdal.

– KrFU sitt krav er at Norge tar imot 5000 kvoteflyktninger i 2018. Det oppfyller dere ikke.

– I denne omgang gjør vi ikke det. KrFU skal være krevende, og de skal utfordre oss, svarer Brandsdal.

– Flere viktige saker



KrF har tidligere avklart at de er villige til å sikre flertall for budsjettet til Høyre/Frp-regjeringens budsjett, men at et viktig krav er støtte til en lærernorm i grunnskolen med en prislapp på 800 millioner.

– Hvor viktig vil det bli for KrF å få gjennom flere kvoteflyktninger?

– Nå synliggjør vi vårt budsjett og det er selvsagt flere viktige saker vi kommer med. Men å ha en god og raus flyktningpolitikk er viktig for KrF, sier Brandsdal.

Hun understreker at KrF også støtter forslaget fra SV om en stans i returene til Afghanistan i høst.