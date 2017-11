Vurderer å anke sexmeldinger til Høyesterett

Også lagmannsretten mener den dobbeltdrapssiktede kvinnens forsvarer, Ole Andreas Thrana, er inhabil på grunn av flørtete og seksuelle meldinger. Nå vurderes anke til Høyesterett.

– Det er mer rett at de to har hatt en flørtete tone, og det må være lov, sier Olav Sylte, som tok over forsvareroppdraget etter at Thrana i slutten av oktober måtte fratre som forsvarer i slutten av oktober.

26. september i år ble en 42 år gammel kvinnen pågrepet i sitt hjem i utkanten av Kristiansand, siktet for drapet på Øystein Hagel Pedersen i 2014 og hennes egen far i 2002. Hun nekter straffskyld.

Hennes forsvarer, ble så funnet inhabil av Kristiansand tingrett på bakgrunn seksuelle og flørtende meldinger sendt mellom ham og den dobbeltdrapssiktede kvinnen.

De to har utvekslet i overkant av 11.000 meldinger mellom 10. februar 2015 og 19. september 2017.

Tingrettens avgjørelse ble anket til Agder lagmannsrett, som i dag forkastet anken. Lagmannsretten falt ned på tingretten hadde begått en saksbehandlingsfeil, men mente den ikke hadde påvirket tingrettens inhabilitetsavgjørelse.

– Det tenker jeg vil være grunnlag for en anke til Høyesterett, sier Sylte, som mandag skulle møte den 42 år gamle kvinnen.

FORSVARER: Advokat Olav Sylte har tatt over forsvareroppdraget i saken. Foto: Sandblad Mattis , VG

– Hun vil ta stilling til om hun vil anke avgjørelsen. Hun gir uttrykk for at hun ønsker Thrana som forsvarer, sier Sylte, som ble overrasket over resultatet.

Han mener meldinger som retten karakteriserer som seksuelle, er tatt ut av sin riktige kontekst.

Saksbehandlingsfeil

Tingretten hadde bygget sin avgjørelse på meldinger som ikke Thrana hadde fått kommentere. Dette var en saksbehandlingsfeil fordi det strider mot prinsippet om at man som part har rett til å kommentere sakens beviser.

Det skal i prinsippet lite til før en slik feil fører til at en avgjørelse må oppheves, men lagmannsretten falt ned på at feilen ikke hadde påvirket inhabilitetsavgjørelsen.

Lagmannsretten peker i sin avgjørelse på at den dobbeltdrapssiktede kvinnen og advokat Thrana har sendt nakenbilder til hverandre. Disse bildene og annen øvrig kommunikasjon omkring bildene har Thrana fått anledning til å kommentere, skriver lagmannsretten.

– Avslo ønske om seksuelt forhold

Thrana sagt følgende om forholdet til kvinnen:

«Siktede har hatt en veldig flørtende måte å skrive på. Hun har tidvis vært «vulgær i språket når hun har skrevet meldinger via messenger, men jeg har ikke opplevd henne slik når vi har møttes» skriver lagmannsretten.

Thrana har pekt på at han en «sjelden gang» har hengt seg på flørten, og at kommunikasjonen dem imellom har utviklet seg til en egen sjargong.

«Imidlertid har jeg gjentatte ganger tatt opp at det vil være uetisk for meg å imøtekomme hennes ønske om et seksuelt forhold».

Lagmannsretten mener nakenbildene og beslaglagte private meldinger, av flørtende og seksuell karakter, etterlater et inntrykk av et nært vennskap og at kravet til uavhengighet til klient ikke er oppfylt.

Thrana mener han ikke er inhabil, og mener påtalemyndigheten har tegnet et uriktig bilde av, fordi det er en større sammenheng i korrespondansen.

