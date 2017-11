Voldtektssiktet (18) pågrepet for nytt voldtektsforsøk like etter løslatelse

Fem dager etter at den voldtektssiktede 18-åringen ble løslatt fra varetekt, pågrep politiet han for et nytt voldtektsforsøk.

I dag ble mannen varetektsfengslet i fire uker, bekrefter hans forsvarer Ola Lunde overfor VG.

Sammen med sin 16 år gamle bror mener politiet at mannen gjennomførte et grovt ran og en grov voldtekt mot to mindreårige på Sinsen i Oslo søndag 22. oktober. Ifølge VGs opplysninger er de to fornærmede en gutt og en jente.

Etter hendelsen anmeldte den fornærmede gutten de to brødrene for ran fordi han skal ha blitt fratatt noen eiendeler under hendelsen, mens den unge jenta anmeldte dem for voldtekt.

Ingen av brødrene, som begge er norske statsborgere, erkjenner straffskyld. Lørdag 28. oktober ble de likevel varetektsfengslet på bakgrunn av den alvorlige siktelsen.

Den yngste brorens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, fikk sin anke til lagmannsretten forkastet. Gutten ble varetektsfengslet i én uke.

Snaut fire uker senere, fredag 17. november, ble den eldste broren løslatt fra varetekt mens politiet fortsetter sin etterforskning. Det kunne de gjøre i fem dager før de onsdag denne uken ble varslet om et nytt voldtektsforsøk. 18-åringen ble igjen pågrepet og siktet for forholdet.

Etter det VG kjenner til, er den fornærmede en voksen person. Vedkommende har ikke fått oppnevnt en bistandsadvokat fredag ettermiddag.

– Dette er en sak som hører til i psykiatrien, sier Lunde, som bekrefter at hans klient også skal til psykiatrisk observasjon.

Det har ikke lyktes VG å kommer i kontakt med politiadvokat Ida Beate Fengsrud fredag.