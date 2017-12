Voldtatt og misbrukt av kollegene første dag i ny jobb

Kvinnen hadde en såkalt prøvedag som servitør. Da arbeidsdagen var over, ble hun voldtatt og seksuelt misbrukt av to kolleger på kjøkkenet i restauranten.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Denne uken ble de to mennene dømt til fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Våren 2014 hadde kvinnen sin første arbeidsdag som servitør på den populære restauranten i Oslo sentrum. På kjøkkenet jobbet de to nå straffedømte mennene.

Da arbeidsdagen var over, ble alle de ansatte på restauranten invitert med på en «tur på byen». Etter å ha vært innom et par utesteder, ble kvinnen med de to kollegene tilbake til restauranten for nachspiel og «en siste drink».

«Fornærmede var litt skeptisk til dette, men hun bestemte seg likevel for å bli med», står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

På nachspielet ble det spilt musikk, drukket vin og røyket sigaretter. I lagmannsretten forklarte kvinnen at en av kollegene, en mann i 30-årene, begynte å stryke henne på låret og kysse henne på halsen.

«Hun reagerte på dette og ba han slutte», står det i dommen.

Les også: 93-åring tiltalt for å klå på 12 år gammel jente

Holdt fast og voldtatt

Da kvinnen noe senere gikk bort til musikkanlegget for å skifte sang, skal mannen i 30-årene ha dratt henne mot restaurantkjøkkenet. Den andre kollegaen, en mann i 40-årene, kom da «springende» over til dem.

Kvinnen har forklart at hun ble holdt fast slik at hun ikke kom seg løs. Hun ble deretter avkledd og utsatt for et overgrep som dekkes av voldtektsparagrafen.

«Fornærmede reagerte sterkt. Hun sa «stopp» og «hva er det dere driver med?». XX hadde da sluppet taket og hun kom seg løs. Episoden hadde foregått fort, kanskje i løpet av ett minutt», står det i dommen.

Frikjent: Kalte butikkunder «jævla utlendinger»

Kvinnen gikk fra stedet og ringte en venn. I telefonsamtalen var hun opprørt og gråt, ifølge vennens forklaring. Samme natt oppfordret vennen at hun skulle politianmelde de to kollegene.

Noen dager senere fortalte hun om hendelsen til den daglige lederen i restauranten.

Han hjalp henne og anbefalte henne å politianmelde voldtekten, noe hun gjorde tolv dager senere, ifølge dommen.

Lave straffer

Begge kollegene bedyret sin uskyld i retten, men ble ikke trodd. Mannen i 40-årene ble dømt etter voldtektsparagrafen og fikk en fengselsstraff to år.

Mannen i 30-årene ble kun dømt for seksuell handling, og fikk betinget fengsel i 120 dager med en prøvetid på to år.

Bakgrunnen for de lave straffene skyldes den lange behandlingstiden av voldtektssaken.

Allerede i mai 2014 var politiet ferdige med etterforskningen av saken. Likevel ble den liggende i over et år hos Oslo-politiet før den ble videresendt til statsadvokaten for vurdering.

Frikjent for drap: Her omfavner mor og sønn hverandre utenfor fengselet

Først i september 2015 ble de to mennene tiltalt. I februar 2016 ble begge mennene dømt etter voldtektsparagrafen da saken ble behandlet i Oslo tingrett.

I mars 2017 ble ankesaken behandlet i Borgarting lagmannsrett for første gang. Da mente fagdommerne at det ikke var tilstrekkelig med bevis for de to mennenes skyld, og dommen ble tilsidesatt.

I begynnelsen av desember ble ankesaken behandlet på nytt av Borgarting lagmannsrett. Og denne uken falt altså dommen.

Lagmannsretten mener den lange behandlingstiden er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 6.

«Det må derfor gjøres et betydelig fradrag i straffens lengde. Lagmannsretten mener at det også skal tas hensyn til lang behandlingstid i domstolene, noe som de tiltalte ikke kan bebreides for», står det i dommen mot de to mennene.