Venner: Dobbeltdrapssiktet Kristiansand-kvinne (42) mente hun ble forsøkt neddopet

Den drapssiktede 42-åringen har ifølge VGs opplysninger fortalt venner at hun mente seg forsøkt neddopet dagen før ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død.

6. april 2014 blir Hagel Pedersen funnet død, med hodet ned i puten og med piller strødd utover nattbordet, ifølge hotelldirektøren.

Ifølge VGs opplysninger var den nå drapssiktede kvinnen ute og spiste middag med Hagel Pedersen på den populære restauranten «Hos naboen» kvelden før han ble funnet død.

Restauranten, sentralt plassert i gågaten Markens, ligger bare en kort gåtur fra First hotell, hvor Hagel Pedersen pleide å bo når han var i Kristiansand.

Hagel Pedersen hadde nylig flyttet til Geilo og startet bilbutikk, men var jevnlig på besøk i Kristiansand, hvor han før hadde bodd, og fått to felles barn med den nå drapssiktede kvinnen.

26. september i år ble hun pågrepet i sitt hjem i utkanten av Kristiansand, siktet for drapet på Hagel Pedersen og hennes egen far i 2002. Hun nekter straffskyld.

VG har vært i kontakt med flere av kvinnens venner og bekjente.

De forteller at kvinnen har fortalt dem hva hun husker fra kvelden før Hagel Pedersen ble funnet død på rom 213.

FUNNET DØD: Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død på et hotellrom på First Hotel i Kristiansand i april 2014.

Mistenkte neddoping

Kvinnen var en av flere som ble innkalt til vitneavhør i april 2014, da politiet anså Hagel Pedersens dødsfall som mistenkelig.

Den nå drapssiktede kvinnen har fortalt venner at hun og Hagel Pedersen returnerte til hotellet etter restaurantbesøket.

Da følte hun seg dårlig etter å ha drukket en cider.

Flere VG har snakket med forteller at hun da mistenkte at noen hadde forsøkt å dope henne ned.

VG får opplyst at hun har fortalt at hun mistenkte at Hagel Pedersen kunne å ha puttet noe i cideren hennes.

Vitne: – Han ringte kvelden før og var redd

Samtidig har hun fortalt en venn at hun da fikk bankkortet til Hagel Pedersen og forlot hotellet. Hun har forklart at hun ikke fikk brukt kortet.

Vennen forteller at kvinnen har fortalt at da hun kom tilbake på hotellrom 213, lå Hagel Pedersen under dynen og at han da ikke var i våken tilstand.

– Hun så ham ligge på sengen. Hun la fra seg kortet og dro hjem, sier vennen til VG.

Ifølge VGs opplysninger skal kvinnen være den siste som så mannen i live.

6. april, samme dag som Hagel Pedersen ble funnet død, anmeldte politiet kvinnen for å ha stjålet bankkortet til ekssamboeren. Politiet i Agder, ved påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar, vil ikke kommentere bakgrunnen for denne anmeldelsen.

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, ønsker ikke kommentere opplysningene i denne saken.

– Ikke bråk og støy

VG har vært i kontakt med flere personer som var på hotellet kvelden før dødsfallet, og dagen etter da politiet sperret av rommet.

SIKTET: Denne 42 år gamle kvinnen er siktet for to drap.

De la ikke merke til støy eller noe annet mistenksomt fra rom 213.

Da hotelldirektør Torfinn Johansen fant Hagel Pedersen var han kald.

En venn av kvinnen forteller at Hagel Pedersen og 42-åringen opptrådte som gode venner i tiden før dødsfallet.

– Jeg kan ikke se at hun skulle ha noe motiv for å drepe sin ekssamboer. De fremsto som veldig gode venner. Han fremsto som hennes nærmeste og beste støttespiller, sier vennen.

Ekskjærester: Vi ble drapstruet

Brannalarm

Kvelden før Hagel Pedersen ble funnet død, gikk brannalarmen og hotellet ble evakuert.

Hotelldirektør Johansen har fortalt at kvinnen var uønsket ved hotellet ettersom Hagel Pedersen skulle ha fortalt at kvinnen «ikke var snill med ham».

Johansen har fortalt at han så kvinnen forlate hotellet da brannalarmen gikk.

– Jeg sa: «Hallo, hva gjør du her? Du har ingenting å gjøre her. Du er ikke velkommen. Og hvor er Øystein?»

Johansen reagerte også på at Hagel Pedersen ikke var å se i resepsjonen denne kvelden.

VG får opplyst at kvinnen ikke har fortalt om at brannalarmen gikk.

HVOR ER ØYSTEIN? Hotelldirektør Torfinn Johansen hevder han spurte kvinnen om hvor Øystein var da hun kom ned i resepsjonen etter at brannalarmen hadde gått.

Flere bekjente har fortalt at Hagel Pedersen var deprimert i tiden før han ble funnet død. Han skal ha sagt i bisetninger at han var lei livet.

Andre bekjente har fortalt at han hadde det vanskelig på grunn av det konfliktfylte forholdet med kvinnen. Samtidig forteller flere at de ikke kan forestille seg at Hagel Pedersen tok sitt eget liv.

Hagel Pedersen hadde i mange år vært i rettslige konflikter med barnevernet som gjaldt omsorgen for de felles barna han hadde med kvinnen.

Flere forteller at det ikke kan forstå at kvinnen skal ha drept Hagel Pedersen, ettersom han også kunne være en god støttespiller for henne.

– Hun tok dødsfallet tungt. Etter at Øystein døde, følte hun seg ensom og alene i saken mot barnevernet, sier en bekjent av kvinnen som VG har snakket med.

En venn av kvinnen forteller at han møtte henne dagen Hagel Pedersen ble funnet død.

– Jeg hadde kjørt hjem til henne for å høre hvordan hun hadde det. Da jeg var der, kom det en prest på døren som fortalte at Øystein var funnet død. Hun gråt ikke, men ga uttrykk for at dødsbudskapet var en tung beskjed å få, forteller mannen.