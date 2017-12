Ung kvinne funnet skadet i veikanten

Kvinnen er moderat skadet. Politiet mener skadene kan være forenelige med en påkjørsel.

Politiet i Østfold meldte lørdag kveld om at en kvinne ble funnet hardt skadet i veikanten i Strømmfossveien i Rakkestad. Senere lørdag melder de at skadene er moderate.

Operasjonsleder Terje Mastad i Østfold politidistrikt kan ikke gå lenger inn på hvilke skader hun har. Hun har blitt fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse.

– Det er for tidlig å si noe om hva som kan være årsaken til skadene, men skadene kan være forenelige med en påkjørsel, sier operasjonsleder Mastad til VG.

Politiet fikk melding om den skadde kvinnen klokken 19.17 av AMK-sentralen. De ønsker tips fra de som kan ha oppholdt seg i området i halvtimen før dette, og som kan ha observert noe.

– Vi er i en fase der vi holder på å undersøke dette sier Mastad.

Politiet har sendt kriminalteknikere til området, som får hjelp av brannvesenet til å lyse opp åstedet. De har også sperret av veien der kvinnen ble funnet. Fylkesvei 124 vil være stengt ved åstedet i noen timer, skriver politiet på Twitter.

Like før klokken 22.30 har politiet snakket med Ullevål sykehus, som har bekreftet overfor dem at kvinnen ikke står i fare for å miste livet.

– Vi holder nå fortsatt på med avhør og tekniske undersøkelser på stedet, sier Mastad til VG.