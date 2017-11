Ulovlige skrekkverksteder: Sender dødsfeller ut på norske veier

På ulovlige verksteder i Norge gjør Statens vegvesen skrekkfunn i hopetall. Biler blir utlevert med manipulerte airbag- systemer og praktisk talt uten bremser. De kan være rene dødsfeller.

Nå har Statens vegvesen intensivert jakten på ulovlige verksteder.

500 slike ulovlige verksteder er registrert etter en landsomfattende aksjon i fjor høst. Det reelle tallet kan være høyere.

NRK, som først omtalte den store økningen i antall registrerte ulovlige verksteder, skriver at svart verkstedarbeid ifølge Bilbransjeforeningens beregninger, utgjør tre milliarder kroner.

Undersøkelse: Vet ikke hvordan de finner godkjent bilverksted

Vegvesenet er skremt over hvor mange som benytter seg av ulovlige verksteder og at man rett og slett risikerer eget og andres liv ved å ta dem i bruk.

De gjennomfører nå flere aksjoner mot ulovlige verksteder enn noen gang.

KREATIV, MEN FARLIG LØSNING: Her har et verksted ifølge Statens vegvesen brukt en hyllereol i reparasjonen av en bil. Foto: Statens vegvesen

Kaos og sosial dumping

I fjor etablerte Vegvesenet en egen «krimenhet» som skal forebygge og avdekke kriminell aktivitet. Lederen av enheten, Jon Molnes, sier ulovlige verksteder er et stort samfunnsproblem.

– Tidligere har man ikke hatt en god oversikt over omfang, der har vi gjort en jobb. Det vi ser er mangelfulle reparasjoner, mangelfull kompetanse, sosial dumping og aktører tilknyttet også annen kriminalitet, sier Molnes til VG.

Sverige: Vanlig med verksted-fusk

I dag må Vegvesenet anmelde verkstedene til politiet, som kan ilegge bøter. Regjeringen har nylig foreslått at Vegvesenet selv skal få anledning til å ilegge tvangsmulkt og øyeblikkelig stans av ulovlige verksteder.

På kontrollene møtes Vegvesenet av kaos i form av bildeler og verktøy som ligger strødd og av dødsfeller i form av svært mangelfulle bilreparasjoner.

Mange av de ansatte har ikke arbeidskontrakt. De får betalt svart og arbeidsgiver betaler ikke moms. Man har vært ute for flere tilfeller hvor ansatte også bor på verkestedet.

– Man skal ikke se bort ifra at folk er lurt til Norge av bakmenn for å jobbe på disse verkstedene, sier kontorsjef ved Tilsynsseksjonen, Thorbjørn Seljevoll.

ROT OG KAOS: – Bildene viser det som går igjen ved kontroller på ulovlige verksteder. Det er kaos, skittent og svært dårlig orden i verktøy og utstyr, sier Thorbjørn Seljevoll i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Skrekkfunnene

VG har spurt flere i Vegvesenet om skrekkfunn ved de ulovlige verkstedene.

Et klassisk eksempel er fra fjorårets kontroll: Et verksted hadde forsøkt å reparere en bil ved hjelp av jernskinner fra en hyllereol.

Flere biler som har vært reparert ved de ulovlige verkstedene, burde aldri ha vært ute på veien igjen, ifølge Seljevoll. Tilsyn har også vist at bruktbilforhandlere har egne ulovlige verksteder og at biler reparert der selges videre.

JEVNLIGE AKSJONER: Aldri før har det blitt gjennomført så mange kontroller av ulovlige verksteder som nå. Foto: Statens vegvesen

– Når det er ukvalifiserte som har skrudd på bilene, så kan de være dødsfeller, sier Seljevoll til VG.



På tilsyn oppdages også at kondemnerte biler har blitt «reparert» og solgt videre.

Et annet skrekkeksempel er at biler som så vidt henger sammen, leveres ut igjen etter at verkstedet har sparklet over store rustskader eller at det er gjennomført svært dårlig sveisearbeid på karosseriet. Ved reparasjoner tas også feil deler i bruk.

Les også: Store prisforskjeller på bilverksteder

Et dødsfelle-eksempel er at ulovlige verksteder får i oppdrag å bytte ut airbag på en ulykkesbil, og leverer ut bilen igjen uten ny airbag eller at de putter inn den brukte. Airbag-systemet blir manipulert, slik at det ikke varsler feilmelding.

Seljevoll sier verksteder har tatt betalt for å reparere bremser, men at bilene har kommet ut av verkstedet med dårligere bremser enn tidligere.

LUGUBRE FORHOLD: Ved de ulovlige verkstedene holdes det ikke orden i sysakene. Statens vegvesen mener de ulovlige verkstedene utfordrer trafikksikkerheten og konkurransevilkårene i bransjen. Foto: Statens vegvesen

Utro tjenere

Jan Robert Halvorsen, rådgiver ved tilsynsseksjonen i Region Øst, forteller om et tilfelle hvor verkstedet har satt på nye deler, fått bilen godkjent, for deretter å skifte de nye delene ut med de gamle igjen, og levert de nye delene tilbake til bildelforhandleren.

– Det er livsfarlig, påpeker Halvorsen.

Et annet problem, er at ulovlige verksteder kan samarbeide med utro tjenere ved godkjente verksteder

– Ved kontroller på ulovlige verksteder, finner vi kontrollsedler fra godkjente verksteder som viser at bilen har store mangler. Prisen for lovlig reparasjon ville for eksempel kostet 25 000 kroner, men ved et svart verksted koster det 12–13 tusen. Videre får det ulovlige verkstedet godkjent reparasjonen gjennom en utro tjener ved et godkjent verksted, sier Halvorsen.

Han kaller det en ond sirkel og han forteller at slike samarbeid forekommer hyppig.

De ulovlige aktørene har full mulighet til å bli et godkjent verksted.

– Problemet er at mange ønsker å drive svart og ikke vil forholde seg til regelverket, sier enhetsleder Molnes.