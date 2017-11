Ubaydullah Hussain nekter fortsatt for IS-medlemskap og rekruttering

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Da ankesaken mot ham startet mandag, erklærte Ubaydullah Hussain (32) seg ikke skyldig i hverken IS-deltagelse eller rekruttering til gruppen.

I april ble 32-åringen dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, en dom han valgte å anke.

Den tidligere profilerte talsmannen for Profetens Ummah møtte med kort og velpleid skjegg da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen. På overkroppen har han en grå, høyhalset genser.

Hussain ville hverken bli tatt bilde av eller uttale seg til pressen i forkant av saken. Han sitter for tiden varetektsfengslet i Bodø fengsel.

I sitt innledningsforedrag trakk statsadvokat Frederik G. Ranke frem dette innslaget fra VGTV i 2014, der han mener Hussain erklærer sin støtte til IS:

32-åringen ble, da han fikk sin dom i april, den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering. Hussain nekter straffskyld for begge punkter.

Det er satt av fem uker til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Hussain ble i tingretten dømt for å ha rekruttert en 18 år gammel etnisk norsk konvertitt til å dra til Syria i 2015. Den nå 20 år gamle mannen ble i samme rettssak dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS. Han har ikke anket sin dom.

Hussain har hevdet at 18-åringen var en venn som allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria, og at han bare hjalp ham med å få gjennomført reisen, noe som ikke var straffbart på det tidspunktet.

Samme dag som saken i Oslo tingrett startet, kjørte flere menn rundt i Oslo og viftet med IS-flagg. Hussain vil ikke kommentere om han befant seg i bilen:

Oslo tingrett mente imidlertid Hussains bidrag dreide seg om langt mer enn vennskapelig hjelp, og at han var svært opptatt av å få 18-åringen til IS i Syria. Ifølge dommen utnyttet Hussain en sårbar og langt yngre person.

Konvertitten i retten: Fryktet gråt skulle avsløre ham under siste møte med moren

Hussain ble også dømt for å være medlem av IS og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria.

32-åringen ble imidlertid frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen (24) fra Halden, som reiste til Syria i september 2014 og ble meldt drept i Kobane mars året etter. Påtalemyndigheten har anket denne avgjørelsen.