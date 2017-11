Tre pågrepet etter trussel om skoleskyting i Bodø

Politiet sier det var fare for at trusselen skulle gjennomføres.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Torsdag slo væpnet politi til mot flere adresser i Bodø-området, og pågrep tre personer for trusler om å gjennomføre en skoleskyting. De er omtalt som menn, og er elever ved skolen.



Stabssjef Bent-Are Eilertsen i Nordland politidistrikt ønsker ikke på nåværende tidspunkt å si noe om trusselens innhold.



– Det var en begrunnet trussel, og vi har bakgrunnsinformasjon som understøtter trusselen, sier han til VG.

Til NTB sier han politiet tror det var en fare for at trusselen kunne gjennomføres.

Ifølge trusselen skulle skoleskytingen gjennomføres på Bodø Videregående skole på et bestemt tidspunkt fredag.



Pågripelsene skal ha vært udramatiske. Stabssjef Eilertsen utelukker ikke at flere vil bli pågrepet. Han ønsker ikke å utdype hva de to er siktet for, eller si mer om hvem de er.

– Politiet har gjort beslag som underbygger trusselen, men vi ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe mer om hvilket beslag det dreier seg om, heter det i en pressemelding.

Saken vil bli etterforsket videre, de tre pågrepne vil bli avhørt av politiet i løpet av dagen.

Rektor ved skolen, Nina Røvik, henviser til politiet.



– Vi kan dessverre ikke si noe nå, men det vil komme en pressemelding fra oss så fort vi vet mer, sier hun til VG.