Tre menn siktet for grov voldtekt i Oslo

En av de tre mennene som er siktet for grov voldtekt i Oslo natt til tirsdag erkjenner de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

Politiet fikk natt til tirsdag denne uken en telefon fra et vitne som fortalte at en kvinne hadde blitt utsatt for en voldtekt i Ullevålsveien i Oslo.

Tre menn i 20-årene er siktet for grov voldtekt, som kan straffes med fengsel inntil 21 år.

De tre mennene ble onsdag fremstilt for fengsling. Alle tre ble varetektsfenglset i to uker, med brev- og besøksforbud, i full isolasjon.

Skal ha skjedd på nachspiel

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby forteller at bakgrunnen for pågripelsene er at den fornærmede pekte ut de tre mennene, som tilhører det asiatiske miljøet i hovedstaden.

De ble siktet for grov voldtekt fordi det er en voldtekt begått i fellesskap, ifølge Kraby.

– En av de tre mennene har ikke tatt stilling til straffskyld, men erkjenner de faktiske forholdene, som var at det har vært sex på et nachspiel, sier Kraby til VG.

Han sier at mannen som har erkjent de faktiske forholdene foreløpig ikke har fortalt dem mer om hendelsen enn at det var sex inne i bildet.

To erkjenner ikke straffskyld

Hendelsen skal ha funnet sted rundt to-tre-tiden på et nachspiel på St. Hanshaugen natt til tirsdag.

– De to andre har ikke erkjent straffskyld, sier Kraby.

De tre mennene kjenner hverandre, men ingen av dem er kjenninger av politiet, opplyser Kraby.

To av mennenes forsvarere, Nora Hallén og Kirsten Sigmond, bekrefter overfor VG at klientene deres ikke erkjenner straffskyld.

Den siste mannens forsvarer, Marijana Lozic, vil ikke kommentere saken.