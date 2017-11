To personer siktet i forbindelse med mistenkelig dødsfall i Mo i Rana

Tirsdag morgen ble en kvinne funnet død i Mo i Rana. I kveld bekrefter politiet overfor Rana No at to personer er siktet i forbindelse med dødsfallet.

Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Funn på stedet førte til at det ble igangsatt etterforskning av det man betegner som et mistenkelig dødsfall.

Det var varslet fra politiets side at to personer skulle avhøres om saken. Nå bekrefter de overfor avisen Rana No at de har siktet to personer i forbindelse med kvinnens dødsfall.

Den ene er løslatt, mens den andre personen skal i videre avhør, skriver avisen.

Flere skal avhøres

Politiadvokat Sølvi Elvedahl sier til avisen at begge har vært i politiavhør tirsdag ettermiddag og kveld. Hun vil ikke spesifisere noe mer hva siktelsen går ut.

– To personer er siktet ettersom disse er de som er nærmest til å kunne gi opplysninger i denne saken. Jeg kan imidlertid ikke gi noen opplysninger om hva de to er siktet for, ut over at de er siktet i forbindelse med saken, sier Elvedahl til avisen.

Hun vil ikke si noe om det er noen relasjoner mellom avdøde og de to som har status som siktet. Hun opplyser at flere vitner også skal avhøres i saken.

Nekter straffskyld

Advokat John Erik Nygård representerer en mann i saken som i dag har vært inne til avhør i saken.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten til VG.

Han ikke vil kommenterer saken utover det.

Kvinnen som ble funnet død skal obduseres. Politiet har ingen videre informasjon om dødsårsak eller hendelsesforløp, før en foreløpig obduksjonsrapport foreligger.