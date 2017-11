Tiltalte i jaktulykken i Balsfjord: – For meg så det ut som en rev

NORD-TROMS TINGRETT(VG) 41-åringen som er tiltalt for å ha skutt og drept jaktkompisen sier i retten at han var sikker på at han skjøt en rev.

I Nord-Troms tingrett sitter en 41 år gammel mann tiltalt for uaktsomt drap etter at han 28. februar i år skjøt og drepte 26 år gamle Mads Håvard Larsen inne på et avfallsområde på Stormoen i Balsfjord.

Saken vil gå over tre dager, og mandag formiddag erkjente 41-åringen ikke straffskyld etter tiltalen.

Aktor Torstein Lindquister sier i sitt innledningsforedrag at tiltalte og avdøde kjente hverandre, og at de begge var ivrige jegere. De ankom Stormoen på ulike tidspunkt og jaktet uavhengig av hverandre.

Rundt klokken 19.10 skjøt 41-åringen mot det han trodde var en rev, men traff i stedet Larsen i hodet. 26-åringen umiddelbart av massive hjerneskader. Det var tiltalte selv som meldte fra til politiet.

ÅSTEDET: Dagen etter drapet foretok politiet tekniske undersøkelser på åstedet. I bakgrunnen sees en av de involvertes bil, som han forlot inne på avfallsområdet på kvelden 28. februar. Foto: Terje Mortensen , VG

Tiltalte: – Har tenkt på når jeg burde oppdaget det

41-åringen forteller i sal 8 mandag morgen at han løsnet to skudd mens han var inne på området. Han forteller at han skjøt mot en rev, men at det ikke var mulig å komme seg frem til der reven lå på grunn av bratt terreng. Han kjørte deretter til et nytt sted på området og begynte å gå mot der han trodde reven lå.

– Jeg forventet å se en skadeskutt rev. Men jeg så ingenting. For meg så det helt ut som det var en rev som lå nede, som lå krølla litt imot meg. Så da løsnet jeg et skudd. Og så gikk jeg mot området, sier den tiltalte som er tydelig preget av situasjonen.

– Og da så jeg at det lå en mann der. Og da skjønte jeg at jeg hadde skutt en mann. Jeg var så sjokkert at jeg løp bort til han, tok i ham og spurte om jeg hadde skutt ham. Jeg så ikke en gang at det var Mads Håvard. Så løftet jeg på han og så at jeg hadde truffet han i øret. Jeg var sjokkert. Da ringte jeg politiet og sa at jeg hadde skutt en mann. Og at jeg trodde han var død.

– Har du tenkt noe på om du kunne gjort noe annerledes, spør dommer Harald Tore Roaldsen.

– Ja, jeg har tenkt på når burde jeg oppdaget at det ikke var en rev. Og hvorfor jeg ikke gjorde det, sier tiltalte og legger til:

– Dette er jo bare helt tragisk.

Aktor: - Siktet gir et synlig bilde

Under jakten brukte tiltalte en Browning X-Bolt 223 kaliber - en rifle med et påmontert termiske varmesøkende sikte.

– Siktet gjengir et synlig bilde eller signatur og avgir varmestråling. Under optimale forhold vil man lett kunne se om det er et dyr eller ikke. Og da er vi inne i sakens kjerne, om tiltalte var uaktsom da han skjøt og drepte avdøde. Spørsmålet er om han forvisset han seg godt nok for hva han skjøt mot, sier Lindquister.

Larsen var sønn av ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen. Larsens foreldre samt hans samboer vil fremme et oppreisningskrav på 250.000 kroner.

41-åringen er i tillegg tiltalt for brudd på våpenloven, etter at han overtok tre hagler og en rifle fra sin far i 2006 uten tillatelse fra politiet.

Flere av våpnene var uregistrerte. Våpenet som ble brukt 28. februar var registrert og godkjent.

Staff: - Fullstendig tragedie

– Det er vel ingen tvil om at dette er en fullstendig tragedie. Det er snakk om to sambygdinger, som er meget erfarne og flinke jegere begge to. De var gode jaktkompiser. Så sent som kvelden før kommuniserte de om en kommende bjørnejakt, sier tiltaltes forsvarer, Trygve Staff.

FOR RETTEN: Saken mot et 41-åring som skjøt og drepte 26 år gamle Mads Håvard Larsen ved Stormoen avfallsanlegg i Balsfjord starter i Nord-Troms tingrett mandag. Foto: Terje Mortensen , VG

Videre poengterte Staff at spørsmålet retten må ta stilling til er om han har opptrådt så uforsvarlig at at det rammes av straffeansvaret.

– Noen vil kanskje stille spørsmål om hvorfor det ble jaktet i mørke. Det termiske siktet vil kunne skille om det er en katt eller en rev, så det var et meget godt sikte. Og det er helt sentralt. Min klient har helt fra starten sagt at han var helt sikker på at han skjøt mot en rev. Han trodde ikke, han var helt sikker. Videre vil jeg poengtere at det ble skutt to skudd. Han skjøt altså skudd nummer to mot en rev han allerede hadde skutt på, sier Staff.

Ser fram til å få saken behandlet

Erik Ringberg er bistandsadvokat for Larsens foreldre og samboer, og forteller iTromsø at han har gått gjennom saken med de etterlatte.

– De er så godt forberedt som de kan være. Vi har gått igjennom sakspapirene, prosessen og rekonstruksjonen som har funnet sted. De vet hva som har kommet fram der, men likevel oppleves dette naturlig nok som en påkjenning, sier Ringberg.

Videre forteller han at de vil søke om erstatning.

– Det vil komme et oppreisningskrav fra samboeren og fra foreldrene. For å få erstatning må det foreligge grov uaktsomhet, og oppreisningskravet er fra Høyesterett fastsatt til 125.000 kroner. Derfor vil samboeren og foreldrene søke denne summen hver, sier Ringberg og legger til:

– Men for dem er ikke pengene viktige i det hele tatt.