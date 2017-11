OSLO TINGRETT (VG) Hun har beskrevet et brutalt overgrep i klassekameratens kjellerstue. Selv forteller tiltalte en helt annen historie.

Hendelsen fant sted i huset der den da 17 år gamle gutten bodde i oktober 2014. De to gikk på samme videregående skole og dro hjem til gutten etter skoletid.

Mens kvinnen i retten har forklart at de skulle jobbe med et skoleprosjekt, mener mannen de bare så på film og slappet av. Gråtkvalt forklarte kvinnen torsdag om et voldelig overgrep der hun tryglet ham om å stoppe, helt uten å få respons. Til slutt fikk hun revet seg løs og løpt ut av huset, har hun opplyst.

Selv forklarer mannen fredag om et samleie som begge tydelig ga uttrykk for at de ønsket. Han mener kvinnen har funnet opp en historie helt uten rot i virkeligheten, trolig som følge av en senere episode der mannen måtte betale en bot for voldelig oppførsel mot kvinnen i skoletiden.

Bakgrunn: Kamerater tiltalt for årevis med sexovergrep

De to er uenige om hvor i huset de oppholdt seg da overgrepet skal ha funnet sted, og tiltalte mener blant annet at kvinnen har forklart i detalj om møbler han aldri har hatt.

FORSVARER: Advokat Arve Leiro Baastad forsvarer 20-åringen som forklarte seg fredag. Foto: Trond Solberg , VG

Nekter straffskyld

Forklaringene er del av en omfattende straffesak i Oslo tingrett, der 20-åringen står tiltalt sammen med en like gammel kamerat.

Tiltalen, som inneholder flere voldtekter, teller totalt seks tiltalepunkter og sju fornærmede. Den er basert på fem ulike episoder som skal ha funnet sted i Oslo og i Hellas mellom 2012 og 2015.

Ifølge tiltalens første punkt samarbeidet de to kompisene om å voldta en 14 år gammel jente på en trampoline i 2012.

De to skal også ha filmet egne og andres seksuelle handlinger og lagret opptakene på mobiltelefonene, uten å ha bedt om tillatelse til det.

Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo, har tidligere uttalt at politiet i arbeidet med saken har avdekket en raskt voksende og svært skadelig sexkultur blant barn og unge.

Begge de tiltalte nekter straffskyld for alle punktene som omhandler voldtekt og forsøk på voldtekt i tiltalen. 20-åringen som fredag forklarer seg, nekter straffskyld for alle deler av tiltalen.

Politiet slår alarm: Sex brukes som sosial valuta

Ingen av de to forsvarerne, Mona Høiness og Arve Leiro Baastad, ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det gjør heller ikke statsadvokat Torunn Gran eller noen av sakens bistandsadvokater.

Kjørte til skolen

Ingen av de tre fornærmede kvinnene som har forklart seg om voldtekter i retten, har ønsket å fortelle sine historier med de to tiltalte til stede. To av dem forteller at de har utviklet psykiske lidelser som følge av hendelsene.

Et sentralt tema under tiltaltes forklaring om den påståtte voldtekten hjemme hos ham i oktober 2014, var hans forhold til fornærmede både før og etter hendelsen.

AKTOR: Statsadvokat Torunn Gran fører saken mot de to 20-åringene. Hun ønsker ikke å kommentere den på nåværende tidspunkt. Foto: Trond Solberg , VG

Meldingsloggen mellom de to viser en hyppig kontakt og en vennlig tone, men kvinnen hevder dette kun var for å unngå et ubehagelig forhold ettersom de fortsatt gikk på samme skole. Hun var dessuten redd for å bli utstøtt, har hun forklart.

Én tiltalt: 14 anmeldte voldtekter under russetiden

De to forteller begge om en episode året etterpå der mannen hentet kvinnen og kjørte henne til skolen. Mens kvinnen forteller om en ubehagelig kjøretur der han gjorde seksuelle fremstøt som hun tydelig måtte avslå, har mannen forklart at de stoppet for å ha sex på vei til skolen.

– Hun ville ikke at folk skulle vite det, så jeg måtte love henne ikke å fortelle det til noen. Da folk likevel fikk vite det, nektet hun for at vi hadde hatt sex, sier mannen.



Det var i mars 2016 at sedelighetsavsnittet ved Oslo politidistrikt gikk til pågripelse av tre unge menn og siktet dem for flere voldtekter. Etterforskningen munnet altså ut i tiltale mot to av mennene.

– Gjennom etterforskningen har politiet avdekket et ungdomsmiljø hvor vi ser en bekymringsfull seksualisert ungdomskultur hvor seksuell aktivitet og tilsynelatende frivillig sex filmes og deles på ulike sosial medier, noe som oppleves svært krenkende for dem som blir eksponert, og som har gitt alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for flere av jentene, sa Kari-Janne Lid i Oslo-politiet den gangen.

Tiltalt: – Mye vennesex



Inntrykket forsterkes under tiltaltes forklaring i retten fredag. Han forteller om en jentegjeng med lav selvtillit, der enkelte hadde sex med gutter for å søke bekreftelse og for «å være en del av gjengen».

– Vi hadde ikke så mange jentevenner vi ikke hadde seksuelt samleie med, sier tiltalte.



Han mener «alle» forsto at han kom til å ha samleie med fornærmede i saken da de to ble sett sammen på vei hjem til ham. Det får dommer Inga Bejer Engh til å reagere:

– Hvis en jente var med en gutt hjem etter skolen, var det i deres gruppe åpenbart at man hadde sex?

– Ja, på [sted i Oslo] var det mye vennesex, uten at man hadde følelser for hverandre og sånne ting.

Saken er berammet til 1. desember, men den er allerede kraftig forsinket. Det skal føres et titalls vitner i saken, som består av mer enn 2000 sider med saksdokumenter.