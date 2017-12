Tidligere politileder tiltalt for beføling av kvinne

Som politioverbetjent med ansvar for trusselutsatte personer, skal mannen gjentatte ganger ha befølt en kvinne som søkte hjelp hos politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

De uønskede seksuelle tilnærmelsene skal ha funnet sted for flere år siden, over en periode på mer enn to år, i daværende Sør-Trøndelag politidistrikt.

Ifølge Adresseavisen, som først omtalte saken, kom politimannen i kontakt med kvinnen gjennom sin lederstilling i politiet. Enkelte av hendelsene som tiltalen baserer seg på, skal likevel ha funnet sted etter at mannen sluttet i politiet.

Nekter straffskyld

Det var kvinnens bistandsadvokat som tok kontakt med oss på vegne av fornærmede, opplyser etterforskningsleder Per Martin Utkilen ved Spesialenheten for politisakers avdeling for Midt- og Nord-Norge til avisen.

Advokat Mette Skoklefald skal forsvare eks-politimannen i retten når den todagers straffesaken starter 15. januar.

– Han nekter straffskyld, sier hun til Adresseavisen.

I tiltalen heter det at mannen tok kvinnen «gjentatte ganger på lårene, rumpen, magen og ryggen», til tross for at hun «sa at han ikke måtte ta på henne».

– Vi mener at stadige berøringer innebærer en straffbar krenkelse av kvinnen, sier Utkilen til Adresseavisen. Han opplyser samtidig at Spesialenheten har jobbet med saken i litt over et år.

Loggførte ikke kontakt

Spesialenheten har også undersøkt hvordan den erfarne politilederen loggførte kontakten med kvinnen. De har konkludert med at han i åtte måneder unnlot å loggføre kontakten, hvilket han også er tiltalt for.

Hvorfor mannen har unnlatt å loggføre kontakten, er blant spørsmålene han vil bli stilt i retten, opplyser Utkilen.

Jorunn Løvseth, den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, ønsker ikke å kommentere saken overfor Adresseavisen.