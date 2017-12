Tappet millioner fra stiftelse - politianmeldt etter VG-avsløring

OSLO/BERGEN (VG) Lotteri- og stiftelsestilsynet har politianmeldt det avsatte styret i Stiftelsen Ordet. Samtidig stopper de en planlagt utbetaling av et pengebeløp til stiftelsen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det avsatte styret i Stiftelsen Ordet besto av tre familiemedlemmer: Per Oluf Svendsen (67), kona hans og stedatteren hans, Elin Johansen (42).

– Jeg kan bekrefte at saken er politianmeldt i dag, men jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i anmeldelsen nærmere, sier seniorrådgiver Øystein Sellevold i Lotteri- og stiftelsestilsynet til VG.

Anmeldelsen kommer dagen etter at VGs avsløring om Stiftelsen Ordet.

Gjennom flere år har den ideelle russtiftelsen sendt rusmisbrukere og kenyanere på gaten med innsamlingsbøsser. De har stått utenfor butikker over hele landet for å samle inn penger til Stiftelsen Ordet.

I perioden 2000 – 2016 har den ideelle stiftelsen regnskapsførte inntekter på 25 millioner kroner. For få uker siden tappet styreleder Per Oluf Svendsen stiftelsens konto.

Overførte millionbeløp

– Vi har ingen kommentar til VG, sier advokat Erlend Øen, på spørsmål om å kommentere politianmeldelsen.

Advokat Øen ønsker ikke å kommentere hvem han representerer, selv om 67 år gamle Per Oluf Svendsen tidligere har henvist VG nettopp til ham.

Det har ikke lyktes VG å komme i direktekontakt med familiemedlemmene som står bak stiftelsen.

STIFTELSENS BIL: I forrige uke brukte Per Oluf Svendsen bilen til Stiftelsen Ordet. Tre uker tidligere ble han kastet som styreleder i den ideelle stiftelsen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

9. november besluttet Stiftelsestilsynet at de tre familiemedlemmene skulle fjernes fra styret. Samme dag hadde Svendsen tappet stiftelsens konto for 2,3 millioner kroner. Han overførte pengene til seg selv.

Nå er pengene borte, men andre verdier er sikret.

Bergen tingrett har besluttet at det skal tas arrest i privatboligen til Per Oluf Svendsen. Det er også tatt arrest i privatboligen til Elin Johansen, en leilighet som for bare noen uker siden tilhørte Stiftelsen Ordet.

I rettsdokumentene kommer det frem at det er mistanke om økonomiske misligheter og mulige straffbare forhold.

Stopper utbetaling

I tillegg til å politianmelde det avsatte styret, har Lotteri- og stiftelsestilsynet besluttet å stoppe en planlagt utbetaling til Stiftelsen Ordet.

De tre siste årene er Stiftelsen Ordet blitt tildelt over 220.000 kroner i såkalt momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

NY EIER: Denne leiligheten ble overdratt fra Stiftelsen Ordet til styremedlemmet Elin Johansen i oktober. Bergen tingrett har besluttet at det skal tas arrest i leiligheten. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ordningen er ment å støtte frivillige lag og organisasjoner for kostnader de har hatt for merverdiavgift. Årets pott er på 1,3 milliarder kroner, og skal fordeles på om lag 23.500 lag og organisasjoner.

Stiftelsen Ordet er i år tildelt 77.000 kroner i momskompensasjon, ifølge en liste som ble publisert onsdag.

– Vi holder tilbake det beløpet som skulle utbetales til Stiftelsen Ordet, sier seniorrådgiver og tilskuddsansvarlig, Bjarne Hellem.

Bakgrunnen er opplysningene som kommer frem i VGs artikkel om den ideelle stiftelsen. Pengebeløpet til Stiftelsen Ordet skulle etter planen utbetales fredag denne uken.

Kjører stiftelsens bil

De siste ukene har både Kemneren i Bergen og Stiftelsestilsynet gransket virksomheten til Stiftelsen Ordet.

6. oktober åpnet Stiftelsestilsynet en tilsynssak mot Stiftelsen Ordet.

– Vi gjorde vårt vedtak om momskompensasjon 7. oktober. På det tidspunktet hadde vi ikke kunnskap om forhold som skulle tilsi et annet vedtak. Vi får ekstremt mange søknader, og mye av ordningen vår er basert på tillit, sier Hellem.

En gjennomgang årets søknad om momskompensasjon, viser at størstedelen av beløpet Stiftelsen Ordet søkte kompensasjon for, er knyttet til bilbruk. Blant annet en Volkswagen Touareg med 300 hestekrefter som Stiftelsen Ordet eier.

VG har de siste ukene dokumentert at Svendsen bruker denne bilen privat, selv etter at han ble avsatt som styreleder i stiftelsen som han etablerte i 1992.