TA: Kari Grønnestads datter tilstår likskjending

Kari Grønnestad ble funnet drept i et hundebur i Skienselva i 2015. Nå erkjenner datteren straffskyld for likskjending, melder Telemarksavisa.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Datteren (33) var tidligere siktet for drap på moren, som ble funnet død 21. april 2015. Hennes samboer var samtidig siktet for brudd på hjelpeplikten, men begge siktelsene ble henlagt på bevisets stilling av Riksadvokaten i januar i år.

I august ble de begge to tiltalt for likskjending, og nå skriver Telemarksavisa at Grønnestads datter i avhør har erkjent straffskyld.

Politiadvokat Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt sier til avisen at det siste avhøret av den nå tiltalte datteren ble gjort i september.

DREPT: Kari Grønnestad var 56 år gammel da hun forsvant i 2012. Foto: Privat

– Har ikke endret forklaring

– Det var rett og slett fordi de tidligere avhørene vi hadde hatt var rettet inn mot det de da var siktet for. Derfor måtte vi ha nye avhør. Hun har gitt en forklaring rundt hva som faktisk skjedde, og hun erkjenner straffskyld, sier Siljan.

Les også: Advokat mener drapssaken kunne vært løst i 2012

Kvinnens forsvarer Ellen Holager Andenæs sier til Telemarksavisa at hennes klient hele tiden har forklart det samme.

– Jeg har ingen kommentarer utover at min klient venter på at saken blir berammet og kan avsluttes, sier Holager Andenæs til avisen.

Kari var narkoman: Prøvde å skaffe seg et normalt liv

VG har tidligere skrevet at datteren i tidligere avhør skal ha innrømmet at hun var til stede da moren ble drept.

Savnet siden 2012

Kari Grønnestad ble meldt savnet 4. juni 2012. Nesten tre år etter ble levningene hennes funnet.

Grønnestad ble funnet etter at datterens ekskjæreste fortalte politiet at datteren hadde drept sin mor i parets bolig og dumpet henne i Skienselva, 600 meter unna boligen.

Politiet sjekket aldri leiligheten: Skal ha vært full av blodsøl

Ekssamboeren skal i avhør ha medgitt at han i panikk hjalp samboeren med å plassere Grønnestad i hundeburet, men han har nektet for å ha vært med på å dumpe buret i elven. Datteren hadde en lignende historie, men pekte ut ekssamboeren som den skyldige i drapet.

Datteren satt varetektsfengslet i fem måneder i 2015, siktet for drapet på sin mor.