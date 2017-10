Suspenderer voldssiktet politileder

Politiet har innstilt på å tiltale en politileder fra Vestlandet for familievold. Nå blir han suspendert med øyeblikkelig virkning.

Det bekrefter Vest politidistrikt overfor VG.

– Vi har fått melding om at en politiansatt i Vest politidistrikt er siktet for brudd på Straffeloven (1902) § 219 første ledd bokstav a. Siktelsen er tatt ut av politimesteren i Møre og Romsdal og sendt til Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med forslag om at det tas ut tiltale, sier politimester Kaare Songstad.

Paragrafen han sikter til omhandler mishandling i nære relasjoner.

– På den bakgrunn har politimesteren i Vest politidistrikt i dag besluttet å suspendere politimannen med øyeblikkelig virkning. Suspensjonen vil bli fremlagt for ansettelsesrådet førstkommende tirsdag, fortsetter politimesteren.

Ekssamboer om voldssiktet politileder: – Han er livsfarlig og burde ikke være politi

Nekter straffskyld

VG skrev fredag om politilederen i 40-årene som siden mai i fjor har vært under etterforskning for familievold av Møre og Romsdal politidistrikt. Politiet har opplyst at de innstiller på å tiltale mannen for mishandling i nære relasjoner.

Mannen nekter straffskyld, og hans forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier at han mener anmeldelsen grunner i en barnefordelingssak.

Ekskona, som var sammen med politilederen fra 2006 til 2011, gikk til anmeldelse av ham i april i fjor. Hun forteller at hun skal ha blitt utsatt for fysisk og psykisk vold.

– Han er livsfarlig og han burde ikke være politi. Han skal beskytte folk, men gjør det motsatte, sier kvinnen, som eksemplifiserer med politiets «Hvor lite skal du finne deg i?»-kampanje.