Sult-saken: Uenige om hva som blir sagt i avlyttede samtaler

Under den hemmelige etterforskningen av Metkel Betew og kretsen rundt ham, tok politiet i bruk alle verktøy. Men det er ikke alltid lett å forstå hva som blir sagt i de avlyttede samtalene.

I dag ble flere slike samtaler fra telefon- og romavlytting spilt av i Oslo tingrett, hvor 13 menn sitter tiltalt for blant annet narkotikavirksomhet, planlegging av ran og drapsforbund.

Påtalemyndigheten mener at Metkel Betew, sammen med tre andre tiltalte, planla et spektakulært ran av en verditransport fra høsten 2014 og frem til august 2015. Målet skal ha vært et Swiss Air-fly på Gardermoen.

En av de tiltalte, som jobbet på flyplassen – tok bilder av flyet – noe påtalemyndigheten mener han gjorde på bestilling fra Betew slik at de kunne brukes i planleggingen av ranet.

«Tjuven» eller «tjukken»?

To spørsmål som meldte seg var også om Nokas-dømte Metkel Betew i noen av de avlyttede samtalene snakker om gamle dager, og da nærmere bestemt generelle historier om andre Nokas-dømte, som for eksempel David Toska, eller om samtalene kan knyttes opp mot planleggingen av et nytt ran.

Betew mener det snakkes om i samtalene gamle dager.

Under samtalene sitter Betew i en bil sammen med en medtiltalt øst for Oslo sentrum, og bilen er romavlyttet. Politiet mener Betew i tidsrommet for denne avlyttingen kan ha møtt noen om det angivelige planlagte ranet, men de har ingen sikre holdepunkter for det.

I retten i dag diskuterte forsvarer Marius Dietrichson dette med politiets hovedetterforsker.

En del av diskusjon gikk ut på om Betew og en av de andre tiltalte snakker om «tjuven», som i tyven, eller om «tjukken», som skal være kallenavnet på David Toska.

To måneder spaning – én rapport

Den 37 år gamle mannen som jobbet på Gardermoen, som er eks-landslagsspiller, nekter straffskyld for ransplaner og forsøk på ran. Hans forsvarer, Kaja de Vibe Malling, opplyste for retten at en undercover-agent fulgte den nå tiltalte på Gardermoen over en lengre periode.

Fra dette angivelig to måneder lange spaningsoppdraget er det kun fremlagt én spaningsrapport.

Blant annet blir det beskrevet i rapporten at det ser ut som eks-landslagsspilleren filmer skjermer med klokken sin. I ettertid er det avklart at det ikke fantes noen kamera-funksjon på klokken og at det bare var et helt ordinært armbåndsur, ifølge de Vibe Malling.

Hun spurte påtalemyndigheten om det faktisk bare forelå én rapport fra spaningsoppdraget – og ville ha mer informasjon rundt mandatet for oppdraget.

Kontaktet ransdømte

Hovedetterforskeren på saken presenterte i dag navn på andre ransdømte, som Metkel Betew var i kontakt med etter at han ble prøveløslatt fra forvaring i 2014.

Et av vilkårene for prøveløslatelsen var han ikke skulle ha kontakt med kriminelle miljøet, blant andre Nokas-dømte.

VG har tidligere skrevet om at Betew, ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, hadde kontakt med 40 kriminelt belastede personer etter at han ble løslatt.

Blant dem, Nokas-dømte Toska og Kjell Alrich Schumann. Disse navnene, og andre menn med ransdommer, ble i dag tema.

I dag ble det fremlagt telefonavlyttede samtaler som peker mot at Betew i denne perioden, hvor påtalemyndigheten mener han planla ranet, også møtte Nokas-dømte Ridwan Halimi med flere.