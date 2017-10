Sult-forsvarer trer av Sult-saken: Påtalemyndigheten mener han er omgangsvenn med flere tiltalte

Påtalemyndigheten mener advokat Inam Ghous Ali er omgangsvenn med egen klient og en annen tiltalt i Sult-saken. Etter at de begjærte å få ham ut av saken, har advokaten trådt til side.

4. oktober sendte statsadvokat Alvar Randa en begjæring til Oslo tingrett om at retten måtte vurdere om advokat Inam Ghous Ali måtte tre til side som forsvarer i den såkalte Sult-saken.

Etter dette valgte Ali å tre til side uten at saken ble rettslig vurdert av tingretten.

Påtalemyndigheten mener Ali er omgangsvenn med egen klient og en av de andre tiltalte i saken og at han dermed er inhabil.

– Ali har gitt opplysninger som ikke stemmer med virkeligheten til retten. Det er flere forhold i saken som tilsier at de er venner, og ikke ubekjente, som han selv har opplyst, sier statsadvokat Alvar Randa til VG.

– Ali har heller ikke informert retten om sin kjennskap til flere av de andre tiltalte. Han har rett og slett holdt tilbake viktig informasjon for retten angående spørsmålet om han i det hele tatt kunne gjøre tjeneste som forsvarer i denne saken. Vi har derfor ment at det er utilrådelig at han fortsetter i saken, sier Randa.

REAGERTE: Påtalemyndigheten, her ved statsadvokat Alvar Randa, begjærte at advokat Inam Ali Ghous måtte tre til side i Sult-saken. De mener han er inhabil i den såkalte Sult-saken.

Ali opplyser til VG at han er uenig i påtalemyndighetens fremstilling av saken.

– Men jeg bekrefter at det har skjedd et forsvarerbytte av hensyn til min klient.

Utover det har advokaten ingen kommentarer til begjæringen eller denne saken.

Påtalemyndigheten begjærte at medforsvareren til Alis tidligere klient, Anita Hessen, skulle overta hovedforsvareroppdraget.

50 kilo hasj

Ifølge tiltalen, skal Alis nå tidligere klient ha medvirket til innførsel av 50 kilo hasj fra Nederland.

Ifølge politiet, lastet han et narkoparti over fra en Ford Focus til en Volkswagen Golf og kjørt av gårde med Golfen. Han satte Ford-bilen utenfor parkeringshuset med deler av narkopartiet i bagasjerommet, mener politiet.

Mannen nekter straffskyld fordi han mener seg utsatt for politiprovokasjon.

Randa sier det gjort gjentatte forsøk på å få til en minnelig ordning, uten at det kom noe ut av dette.

– Da måtte vi bringe spørsmålet til retten. Man må kunne ha et visst tillitsnivå mellom partene.

26 samtaler

Opplysningene om at Ali skal ha et kompisforhold til klienten, kommer fra etterforskningen av den store saken hvor til sammen 13 menn står tiltalt.

Det er særlig kontakten med en annen tiltalt, en 30 år gammel mann, som påtalemyndigheten reagerer på og som de mener han burde ha opplyst mer om.

30-åringen satt varetektsfengslet da Ali hadde 26 samtaler med ham, på over 7,5 timer over en periode på tre måneder, ifølge påtalemyndigheten.

Kontakten gikk ut på at 30-åringen ønsket å bytte forsvarer, opplyser Ali til VG. 30-åringen ga Ali en erklæring om at han ønsket å bytte forsvarer, etter disse samtalene, opplyser advokaten.

Ifølge begjæringen sendt Oslo tingrett, ført i pennen av Randa, ba påtalemyndigheten Ali om å gjøre retten kjent med hans vennskap med flere av de tiltalte før rettssaken startet.

«Ghous Ali besvarte påtalemyndighetens forespørsel også på dette punktet tilbakeholdent og mangelfullt, og unnlot å informere om forhold som åpenbart er av betydning for både retten og de øvrige aktørene», står det i begjæringen som VG har fått tilgang på.

Ali er nå oppført på påtalemyndighetens vitneliste. De ønsker han skal forklare seg om kontakten for retten.

Kontakt med rapper

Påtalemyndigheten mener inntrykket av Alis påståtte vennskap med 30-åringen har forsterket seg under selve rettssaken, og videre at advokatens forklaring om kjennskapet til 30-åringen er uriktig.

Ifølge begjæringen fremgår det av avlyttingsmaterialet i saken at Ali hadde kontakt med 30-åringen 29. juni 2015. Da etterspurte 30-åringen, som er rapper, informasjon om en av deres felles bekjente, som da var pågrepet i en narkotikasak.

Den pågrepne mannen var representert av advokat Petter Mandt, partner i advokatfirmaet Ali da jobbet hos. Ali var ikke advokatfullmektig på dette tidspunktet.

Utskriftene fra disse samtalene viser, ifølge påtalemyndigheten, at Ali «videreformidler informasjon fra saken som han har fått kjennskap til gjennom samtaler med advokat Petter Mandt. De snakker også om forsvarerbytte og klientnapping, noe som kaster lys over kontakten de senere har fra november og utover og den forklaringen Ghous Ali har gitt på innholdet og omfanget av denne.»

Det kommer også frem av begjæringen at det er telefonkontakt mellom Ali og 30-åringen samme kveld som Alis klient skal ha begått det straffbare forholdet han nå står tiltalt for i Oslo tingrett.

KRITISK: Advokat Vidar Lind Iversen er forsvarer for en medtiltalt i samme straffesak. Foto: Tore Kristiansen

Kollega reagerer

Vidar Lind Iversen, som er forsvarer i Sult-saken, reagerer på påtalemyndighetens fremgangsmåte når det gjelder håndteringen av saken.

– Det er kritikkverdig at påtalemyndigheten tar opp dette på nåværende tidspunkt. De burde ha avklart forhold i god tid før hovedforhandlingen. Det er først og fremst den siktedes interesser disse reglene skal ivareta og man burde avklart dette for minst et halvt år siden slik at forsvareren til den aktuelle siktede har lik mulighet som de andre til å forberede saken.

– Uheldig



Advokat Cecilie Nakstad er forsvarer for en Vestfold-mann som er tiltalt i saken.

– Det er veldig uheldig at opplysninger fra 2015 kommer opp først når saken er i gang. Vi har kun fått påtalemyndighetens versjon , og sannsynligvis har han en helt annen forklaring, men skaden har allerede skjedd siden det har vært tatt opp i åpen rett, sier Nakstad, som antar at det er derfor han har valgt å trekke seg.

– I verste fall kan det også skade klienten at denne prosessen har skjedd med dommerne til stede.