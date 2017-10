Stort våpenbeslag på Sunnmøre: Mellom 250 og 300 våpen beslaglagt

Politiet i Møre og Romsdal har beslaglagt mellom 250 og 300 våpen av ulike kategorier, blant annet helautomatiske våpen.

Den pågrepne mannen er i 50-årene og kommer fra Sunnmøre. Han er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen.

– Han har gitt en innledende forklaring. Vi må nå få nøyaktig oversikt over beslaget for å få avhørt ham om dette, sier påtaleansvarlig på saken, Yngve Skovly.

– Har han sagt noe om hvorfor han hadde disse våpnene?

– Det vil bli gjenstand for videre etterforskning. Han erkjenner oppbevaring av disse våpnene ettersom det er beslaglagt hos ham, sier Skovly.

Avslørt av Tolletaten

Mannen ble ifølge politiet varetektsfengslet i to uker fredag i forrige uke.

Politiet oppdaget våpnene gjennom et samarbeid med Tolletaten.

– Vi har i etaten over tid hatt en systematisk tilnærming til innførsel av våpen og våpendeler. På grunnlag av dette, så vi ett bilde som med bakgrunn i importer pekte mot en person som så ut til å ha evnen til å bygge fullverdige våpen, forteller avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, Eivind Kloster-Jensen.

Dette fikk varsellampene til å ringe, og de henvendte seg derfor til politiet.

– Han fikk forsendelser som gjaldt våpen som fikk tollvesenet til å henvende seg til oss. Deretter fikk vi rettens tillatelse til å foreta ransaking, sier påtaleansvarlig Skovly.

Kripos, ved kommunikasjonsrådgiver Axel Due, opplyser overfor VG at de fikk en anmodning denne uken fra Møre og Romsdal politidistrikt om å bidra i etterforskningen med våpenteknisk kompetanse.

– En samler

Politiet vil nå arbeide med å registrere og få oversikt over det store beslaget. Politiet vet per nå ikke hvor mange av våpnene som er funksjonelle.

Mannens forsvarer, Håkon Rasmussen, opplyser at mannen har forklart at våpnene aldri er blitt tatt i bruk, og at det heller ikke var planen at de skulle bli tatt i bruk.

– Min klient har erkjent straffskyld for ulovlig oppbevaring av våpen. Han har samarbeidet godt med politiet og ønsker avklaring i denne saken. Han har forklart at han har stort interesse for våpen og at han er en samler, sier Rasmussen til VG.