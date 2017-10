Sparebank 1 på Otnes ranet

En bankansatt ble tidlig mandag morgen truet til å åpne minibanken tilhørende Sparebank 1 i Otnes før bankens åpningstid. Politiet jakter nå det de mener er bevæpnede gjerningsmenn.

Politiet opplyser til VG 09.45 at bankranerne skal ha fått med seg et ukjent beløp, antakeligvis fra minibanken.

Ifølge NTB skal en maskert gjerningsmann ha truet en kvinnelig bankansatt til å åpne minibanken før bankens åpningstid. Den maskerte mannen ble observert med som så ut som et skytevåpen.

– Det har vært et ran i Sparebank 1 Østlandet på Otnes i Rendalen. Der har en ansatt blitt truet til å åpne før bankens åpningstid. Gjerningsmennene har kjørt fra stedet i en rød Opel Astra. Det skal være to gjerningsmenn, og vi tror de er bevæpnet med pistol, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder til VG.

Dumpet bilen

Politiet mener bilen er «dumpet», og de frykter at gjerningsmennene har stjålet en annen bil, skriver NTB.

Politiet ønsker tips om observasjoner av den burgunderrøde Opel Astra-en, som har kjørt av på riksvei 30 ved Åkrestrømmen, bare en kort kjøretur fra Otnes.

– Det er viktig at publikum selv ikke tar kontakt med de to personene, men varsler politiet om de gjør observasjoner.

Stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, opplyser til VG 09.45 at politiet ikke har opplysninger om gjerningsmennenes nasjonalitet eller hvilket språk de snakket under ranet.

Utenlandske skilter

Bilen skal ha vært påsatt utenlandske skilter, opplyser Teigen. Aftonbladet skriver at skiltene var svenske.

Nå jakter politiet gjerningsmennene. De vet ikke hvor de kan ha tatt veien etter å ha dumpet bilen øst for Åkrestrømmen.

– Vi holder flukten helt åpen i alle retninger, og vil oppfordrer folk til å holde seg unna Åkrestrømmen, sier Teigen.

Svensk politi er varslet, med tanke på grensen, opplyser han.

– Vi har etablert patruljer rundt området i en vid krets for å sjekke kjøretøyer som passerer.

Kriseteam

Siv Stenseth, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1, bekrefter også ranssituasjonen.

– Vi har sendt et kriseteam dit for å ivareta våre to ansatte, sier hun til VG.

Hun vet ingenting på nåværende tidspunkt om hva slags utbytte ranerne eventuelt kan ha fått med seg.

– Detaljene omkring dette må politiet svare på. Vi er på kartleggingsstadiet. Det viktigste nå er at våre to ansatte blir ivaretatt, sier hun.

Svenske Aftonbladet meldte først at en bankansatt var savnet, men det stemmer ikke, ifølge Innlandet politidistrikt.