En bankansatt ble tidlig mandag morgen truet til å åpne minibanken tilhørende Sparebank 1 på Otnes før bankens åpningstid. Politiet jaktet i flere timer to gjerningsmenn, og ved 10-tiden ble de pågrepet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mennene, som etter ranet kjørte fluktbilen ut i grøften med det politiet tror var et uhell, ble pågrepet øst for Åkrestrømmen ved et grustak.

– Det er på bakgrunn av vitneobservasjoner, søk med hundepatrulje på åstedet og politihelikopter. Det var en udramatisk pågripelse, opplyser stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, til VG.

Han opplyser at mennene ble pågrepet med gjenstander som knytter dem til ranet.

Ukjent beløp

Innlandet politidistrikt fikk melding om ranet klokken 07.55, og deretter ble gjerningsmennene jaktet på i flere timer.

Politiet opplyste til VG 09.45 at bankranerne skulle ha fått med seg et ukjent beløp, antakeligvis fra minibanken.

Ifølge NTB skal en maskert gjerningsmann ha truet en kvinnelig bankansatt til å åpne minibanken før bankens åpningstid. Den maskerte mannen ble da observert med det som så ut som et skytevåpen.

Ingen personer ble fysisk skadd under hendelsen, ifølge politet.

SPAREBANK 1: Denne banken på Otnes i Rendalen i Hedmark fylke ble ranet mandag morgen. Politiet jakter mandag formiddag det de mener er bevæpnede gjerningsmenn. Foto: Politiet

Dumpet bilen

Politiet ønsket tips om observasjoner av den burgunderrøde Opel Astra-en, som gjerningsmennene ifølge politiet skal ha kjørt av veien på riksvei 30 ved Åkrestrømmen, bare en kort kjøretur fra Otnes.

– Det er viktig at publikum selv ikke tar kontakt med de to personene, men varsler politiet om de gjør observasjoner, skrev politiet i en pressemelding før pågripelsen.

Politiet ønsket da opplysninger om personer med «unormal atferd» ved Otnes – Åkrestrømmen – Koppang. Bare kort tid etter ble gjerningsmennene pågrepet.

PÅ FLUKT: Politiet jakter gjerningsmennene etter at Sparebank 1 på Otnes ble ranet mandag morgen. Foto: TIPSER

Bilen skal ha vært påsatt utenlandske skilter, opplyser Teigen. Aftonbladet skriver at skiltene var svenske.

Norsk politi samarbeidet med svensk politi i jakter på gjerningsmennene, men gjerningsmennene ble pågrepet i området hvor bilen ble funnet.

Kriseteam

Siv Stenseth, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1, bekrefter også ranssituasjonen.

– Vi har sendt et kriseteam dit for å ivareta våre to ansatte, sier hun til VG.

Hun vet ingenting på nåværende tidspunkt om hva slags utbytte ranerne eventuelt kan ha fått med seg.

– Detaljene omkring dette må politiet svare på. Vi er på kartleggingsstadiet. Det viktigste nå er at våre to ansatte blir ivaretatt, sier hun.

Svenske Aftonbladet meldte først at en bankansatt var savnet, men det stemmer ikke, ifølge Innlandet politidistrikt.