Søndre Land-drapet: Nekter Kripos-veteran å vitne om etterforskningen

Kripos-veteranen Håvard Aksnes var innkalt som ekspertvitne, men sier det har lite for seg å møte når han ikke kan uttale seg konkret om etterforskningen som er gjort i saken.

Mandag startet ankesaken i Søndre Land-saken, hvor en 21 år gammel mann, hans mor og Odd Raymond Olsen står tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken (49).

I tingretten ble de tre tiltalte dømt til 19 og 20 års fengsel for drapet.

Med jury skal Eidsivating lagmannsrett nå behandle saken frem til 22. desember.

21-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, ville at Kripos-veteran Håvard Aksnes skulle vitne for retten om avhør av tiltalte og rekonstruksjonen av drapet var gjennomført etter boken.

Dette ble Aknes nektet av lagmannsretten å gjøre.

– Ikke så mye for seg

ERFAREN: Håvard Aksnes var taktisk etterforskningsleder i Kripos i en halv mannsalder. Han ledet blant annet etterforskningen av Lommemannen-saken. Foto: Mattis Sandblad , VG

Retten mente at Aksnes kunne få lov til å snakke generelt om etterforskning og rekonstruksjon, ikke konkret om etterforskningen av drapet på Bakken.

– Det hadde ikke hatt mye for seg å bare stå der å prate generelt om etterforskning og politiavhør, sier Aksnes til VG.

Advokat Ringsrød, som innkalte Aksnes, mener lagmannsrettens avgjørelse er helt feil.

– Lagmannsretten burde få vite om avhør er gjennomført profesjonelt og om rekonstruksjonen er gjennomført sånn som man pleier. Det er uheldig at lagmannsretten nå ikke får vite dette. Påtalemyndigheten tror at de tiltalte har sett masse, men viktige detaljer i hendelsesforløpet sier min klient at han ikke har sett. Dette fester ikke påtalemyndighet lit til.

Ringsrød mener riktigheten av 21-åringens forklaring kunne ha blitt illustrert gjennom rekonstruksjon eller at retten dro på befaring i mørket. 21-åringen hevder han ikke så at Odd Raymond Olsen knivstakk Bakken. 21-åringen hevder han så det som kunne være slag.

– I avhør er de tiltalte ikke spurt ut om mørket. Rekonstruksjonen er gjennomført på høylys dag med snø på bakken, altså under helt andre forhold enn det var natt til 3. september i fjor, sier Ringsrød.

Han hevder at folk i dag ikke er vant til å ha det helt mørkt.

DREPT: Nils Olav Bakken (49) ble drept natt til 3. september i fjor. Ifølge tingrettsdommen ble han knivstukket og påtent. Hans families bistandsadvokat er Sigurd Klomsæt. Foto: Privat

– Men på åstedet den natten var det omtrent så mørkt man kan få det. Selv om man er ute og det er natt, er det som regel måneskinn eller skinn fra by eller nabolag, men på åstedet i denne saken, langt ute i skogen, var man langt fra lyskilder, sier Ringsrød.

Uenige tiltalte

Det er ikke omstridt at Bakken ble drept ved knivstikk og påtenning og at de tre tiltalte var på Veståsen natt til 3. september.

Men de har forskjellig oppfatning av hva de tenkte i forkant av kjøreturen opp til Veståsen og hva de videre så og gjorde på den øde skogsveien.

Det finnes ingen andre vitner til hva som skjedde enn de tre tiltalte selv.

Alle tre erkjente at de kjørte Bakken opp til Veståsen for å snakke med ham om en angivelig krenkende handling han skulle ha begått mot en nærstående av de tre.

Men hvordan dette skulle foregå, er de tre tiltalte uenige om. Mor og sønn forklarte i retten at de så for seg at det kunne bli voldelig, men aldri at det situasjonen skulle utvikle seg til et drap. Olsen forklarte at han forutså at det kunne bli «bustint» og at han hadde «litt» drap i tankene.

TINGRETTEN: Her står aktor Thorbjørn Klundseter og advokat Jacob Ringsrød i Gjøvik tingrett tidligere i år. Det hele endte med en knusende dom for de tre tiltalte. Alle anket dommen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Tingretten mente drapet var planlagt på forhånd. Dette er de tiltalte uenig i.

Odd Raymond Olsen, som nå representeres av advokat Marianne Darre-Næss, mener han skal dømmes for forsettlig drap, og ikke for drap med såkalt overlegg.

22-åringen mener han kun er skyldig i vold, ikke i drap.

Syvbarnsmoren, som representeres av advokat Jostein Løken, har også levert inn en fullstendig anke og mener hun må frifinnes.

– Synet tilpasser seg mørket

Aktor Thorbjørn Klundseter sier at han har prøvd å ta til motmæle mot enkelte nye vitner, men at de ikke har fått medhold fra lagmannsretten.

Han er også uenig i at rekonstruksjonen ikke er gjennomført slik den skal.

– Rekonstruksjonen skal foretas for å visualisere. Man kan ikke visualisere noe når det er mørkt. At der mørkt på natten er en kjensgjerning og det trenger man ikke visualisere, sier Klundseter til VG.

Hverken 22-åringen eller hans mor ønsket å delta på rekonstruksjonen, hvor man ser Odd Raymond Olsen vise politiet hvordan han mener drapet ble gjennomført.

– Tilbudet om at de kunne delta ved rekonstruksjon, har stått ved lag. De er aldri nektet det, sier Klundseter.

Han mener også at en rekonstruksjon i mørket har mange praktiske utfordringer ved seg.

– Det er helt individuelt hva man ser og synet tilpasser seg også mørket. Hvis man hadde klart å gjenskape lysforholdene den natten i et teknisk rom, så hadde det også vært en utfordring å presentere dette i retten, med tanke på oppløsning på skjermer og lys i rettssalen, hevder Klundseter.