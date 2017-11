Skoleansatt siktet for seksuelt krenkende handlinger mot elever

En ansatt ved en skole i Ringsaker kommune er siktet for å ha utført seksuelt krenkende handlinger mot to elever

Den mistenkte skoleansatte har i avhør hos politiet onsdag erkjent de faktiske forhold, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

– Han er siktet for seksuelt krenkende handlinger. Han fremstilles ikke for varetekt, sier Terje Krogstad, lensmann i Ringsaker, til VG.

Politiet vil på nåværende tidspunkt ikke opplyse om hvilken stilling personen har ved skolen.

Har erkjent enkelte tilfeller

Krogstad opplyser om at vedkommende ikke er kjent for politiet fra tidligere. Han ønsker ikke å si noe om alder eller kjønn på de fornærmede.

– Vi har ingen opplysninger nå som tyder på at det er flere fornærmede i saken, sier han.

Han opplyser om at personen er tilbudt advokat ved flere anledninger i dag, men at han så langt har avslått å få bistand.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen og ønsker ikke å gå detalj på hva som ligger i de seksuelle handlingene. Vi har fått en erkjennelse fra personen på enkelte tilfeller, sier Krogstad.

– Dette tar vi veldig alvorlig

Rektor ved skolen bekrefter i en pressemelding at skolen har fått informasjon som gir grunn til mistanke om at en ansatt har utøvd seksuelt krenkende atferd overfor to navngitte elever.



– Dette tar vi veldig alvorlig, og vi kontaktet politiet umiddelbart. Saken er under etterforskning. De foresatte er informert, og skolen er i dialog med dem. Vårt fokus nå er å ivareta de berørte på best mulig måte, og å bistå politiet i deres etterforskning, skriver kommunalsjef Anne Kari Thorsrud i pressemeldingen.

De pårørende er varslet om saken, og den aktuelle ansatte er ikke på jobb.