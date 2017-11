Skandinavisk politi ikke varslet om mulige overgripere etter australsk politiaksjon

I nærmere ett år sørget australsk politi for at verdens største overgrepsforum, «Childs Play», tiltrakk seg nedlastere og overgripere – også fra Skandinavia. Men to måneder etter at de avsluttet operasjonen, er hverken norsk eller svensk politi varslet om mulige overgripere.

«Skandinaviske blonde unger er de deiligste», skrev en norsk bruker på overgrepsforumet «Childs Play» 25. oktober i fjor.

På dette tidspunktet hadde den australske politigruppen Task Force Argos drevet forumet i 19 dager, etter en nervepirrende politioperasjon i USA. Argos fortsatte å drive forumet i totalt 11 måneder, frem til september i år.

For ikke å avsløre undercoveroperasjonen, delte de selv overgrepsbilder av barn. Mens australsk politi drev forumet vokste det til å bli verdens største overgrepsforum.

30 nordmenn

VG vet ikke hvem den norske brukeren på forumet er. Avisen er kun kjent med hva han skrev offentlig i forumet og hans brukernavn.

Men han er ikke alene. VG har tidligere skrevet at minst 30 nordmenn har vært aktive. Dette tallet er basert på VGs sikring og undersøkelser av den offentlige trafikken på forumet.

«Jeg tenker med dette å starte en tråd om hvordan man kommer i dialog med barn på nett,» skrev en annen norsk bruker i fjor, før han han selv foreslår at man kan «late som om man er på deres alder», eller at man har samme interesser som dem: Markus & Martinus, Justin Bieber eller Skam.

Til tross for den norskspråklige dokumentasjonen, sier Task Force Argos de ikke har funnet nordmenn på forumet, ifølge en pressemelding fra Kripos (ekstern lenke).

Overfor VG har Argos bekreftet at de har sendt ut informasjon til samarbeidspartnere etter aksjonen, men da åpenbart ikke til Norge.

Argos ønsker for øvrig ikke å svare på VGs spørsmål.

NYHETSREDAKTØR: Tora Bakke Håndlykken begynte som nyhetsredaktør i VG i høst.

VGs rolle

I en pressemelding 7. november ba Kripos om at VG skulle fremlegge den dokumentasjonen mediehuset måtte ha om norske brukere på «Childs Play», ettersom australsk politi hevder de ikke kunne finne noen nordmenn på forumet.

– Den informasjonen vi i VG får av kilder eller skaffer gjennom vårt journalistiske arbeid, skal brukes i sakene våre. Vi gir ikke fra oss informasjonen til hverken myndigheter eller politiet og dette er helt avgjørende viktig for å ivareta vår uavhengighet. VGs rolle er ikke å drive straffeforfølgning, det er å lage journalistikk, sier nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.

– Men burde ikke alle, også mediehus, bidra i kampen mot potensielle overgripere med alle mulige midler?

– I helt spesielle tilfeller kan vi vurdere dette annerledes. Det har vi også gjort i arbeidet med denne saken, da vi fant opplysninger om pågående overgrep mot et barn i Norge. Da valgte vi å varsle norsk politi, som senere gikk til pågripelse av den antatte gjerningsmannen, svarer Håndlykken.

Hun viser til en konkret sak der en mann på Vestlandet skrøt av pågående overgrep. Han ble identifisert av VG i desember 2016, hvorpå lokalt politi ble varslet og mannen senere arrestert.

I forbindelse med denne saken var VG i januar i år i kontakt med Kripos om «Childs Play».

– Kripos kunne sikret selv



Nyhetsredaktøren viser til at VG kun sitter på informasjon fra overgrepsforumet som var offentlig tilgjengelig mens australsk politi driftet det.

– Så mener jeg det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor Kripos ikke selv sikret seg dette materialet i januar i år, da vi først var i kontakt med dem om forumet. Da lå informasjonen tilgjengelig for dem, på samme måte som den gjorde for VG, sier Håndlykken.

Private meldinger, passord, e-postadresser og annen informasjon som ikke var offentlig og som i de fleste tilfeller er avgjørende for å kunne identifisere en person bak et brukernavn, er det kun australsk politi selv som har.

Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef i Kripos, svarer slik:

«For alt dere og vi vet kan dette også være saker og personer politiet allerede kjenner til og som inngår i en etterforskning. Uten tilgang til det mye omtalte materiale, blir spørsmålet stående ubesvart. For øvrig stusser jeg over premisset i nyhetsredaktørens spørsmål idet VG neppe har innsikt i hvilke sakskompleks eller forum norsk politi i stort, eller Kripos spesielt, det siste året har etterforsket, undersøkt og fortsatt jobber med.»

Svensk politi: Ikke fått info

«Svensk kille här! Interesserad av flickor 5-13! Vill träffa någon med en dotter i den ålders gruppen!», skrev en annen svensk bruker på «Childs Play» 13. mars i år.

«Svensk pedo här. Älskar de små flickorna (...). Önskar jag hadde någon kontakt som kan erbjuda något. :-),» skrev en annen svenske et par uker senere.

VG har rettet spørsmål til Rikskriminalpolisen i Sverige om de har mottatt informasjon om svenske brukere fra Task Force Argos, som lokalt politi kan straffeforfølge.

Svaret til svensk politi er nei, mer enn ett år etter australsk politi begynte å drifte forumet og mer enn to måneder etter at undercoveroperasjonen ble avsluttet.

– Vi har ikke fått informasjon om at det har forekommet svensker på «Childs Play», foreløpig, skriver Angelica Vallgren, pressesekretær i svensk politi, i en e-post.

Hun forklarer at det i noen tilfeller kan drøye lenge før de får informasjon fra operasjoner i andre land.

– Vi pleier ikke å etterspørre informasjon, ettersom rutinene er at man deler overskuddsinformasjon til andre land når dette er mulig. Men i dette tilfellet ser vi i e-post fra Verdens Gang at det ser ut til å være svensker og vi vil derfor kontakte Australia, skriver Vallgren.

ARGOS: Jon Rouse, leder av spesialistgruppen Task Force Argos, til høyre. Paul Griffiths, etterforsker, til venstre. Enheten ligger i Brisbane i Australia og sorterer under Queensland Police Service.

Danmark og Finland: Tause

«Jeg søger ligesindede fra Danmark. Jeg er 29 år og håber selv at få børn på et tidspunkt. Jeg er tiltrukket av både små piger og kvinner», skrev en dansk bruker på «Childs Play» 28. januar i år.

En annen som omtaler seg som «dansk pædo» er interessert i gutter ned til fire år, mens en tredje forteller om opptak av jenter som leker med dildoer.

Til forskjell fra norsk og svensk politi, så vil ikke det danske Rigspolitiet kommentere saken.

Det vil heller ikke finsk politi.

– Jeg har fått informasjon om at vi ennå ikke kan kommentere denne saken, sier Anna Zareff, kommunikasjonssjef i finske Centralkriminalpolisen.

MÅ SVARE: Krfs nestleder Kjell Ingolf Ropstad krever svar fra Per Willy Amundsen (Frp).

Kritisk til grundigheten

KrFs justispolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, mener at norske myndigheter ikke kan slå seg til ro med svaret fra Task Force Argos.

– Når vi vet at det er norske overgripere som har vært på forumet er det viktig at vi gjør så godt vi kan for å finne dem. Derfor utfordrer jeg justisministeren til å ta kontakt med den australske justisministeren for å opprette en dialog om hva som kan gjøres, sier Ropstad.

SVs justistalsmann Petter Eide er heller ikke fornøyd.

– Det er vanskelig å spekulere i hvorfor australsk politi ikke har funnet det samme som VG, hvis det er så lett tilgjengelig. Men det betyr at vi er nødt til å stille noen spørsmålstegn ved grundigheten til australsk politis undersøkelser, og Kripos bør ikke se seg fornøyd med svaret fra Australia. De bør ta en ny henvendelse og be dem lete grundigere, sier Eide til VG.

Per-Willy Amundsen (Frp), justisminister, ser ingen grunn til å personlig involvere seg i saken.

– Dette er påtalemyndighetens ansvar. Det er de som bør rette en henvendelse til Australia dersom de ser et faglig grunnlag for det, skriver han til VG.