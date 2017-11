Siktet for skyting i Oslo sentrum: Forklarer at han så spøkelser

Mannen i 20-årene som løsnet flere skudd i Oslo sentrum søndag morgen, forteller at han søndag hallusinerte og så spøkelser og uvirkelige personer med paraplyer.

Mannen er siktet for grov ulovlig befatning med våpen. Søndag ble han pågrepet ved Domkirken i Oslo. Han erkjente seg skyldig, men begjærte seg løslatt i Oslo tingrett i dag.

Ingen personer ble truffet, men det ble gjort skade på flere butikkfasader.

Politiet ønsket å varetektsfengsle ham i fire uker med brev- og besøksforbud, med fullstendig isolasjon i to uker. Det fikk de medhold i fra retten tingretten.

Retten begrunner varetektsfengslingen med fare for bevisforspillelsese. Mannen anket avgjørelsen på stedet.

– Vi ser svært alvorlig på saken og vi ønsker å etterforske bredt og grundig og mener restriksjonene er nødvendig for etterforskningen. Saken er høyt prioritert hos politiet og mye ressurser er satt av til å etterforske den, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Philip Mathew Green.

– Kan bli tilståelsesdom

Mannens forsvarer, Tor Even Gjendem, reagerte for det første på at mannen hadde sittet over 48-timers fristen i politiets arrest.

Han mener også at det klart ikke forelå bevisforspillelsesfare, da klienten har gitt en fullstendig forklaring og har erkjent forholdet. Han sier klientens forklaring er i tråd med alle vitneforklaringer.

– Man må se på dette som en mulig tilståelsesdom. Man skal ikke etterforske alle saker i hjel. Man har kontroll på hendelsesforløpet i denne saken, sier Gjendem om mannen som ifølge ham ikke har noe rulleblad.

Hallusinerte

Mannen forklarte for retten at «alt hadde vært svart for ham i flere dager» og at han ikke husket hvor han hadde fått tak i våpenet, som skal være en pistol.

Han har forklart til politiet at han var ruset på narkotika og alkohol, og at han aldri før hadde vært på en slik «trip».

Mannen har forklart at han hallusinerte.

Forsvarer Gjendem forteller at mannen trodde spøkelser og personer med paraplyer var etter ham. Disse var han redd for, og skjøt dermed etter dem.

Spurte om politiet var ekte

Da politiet kom til Stortovet for å pågripe ham, skal han ha spurt dem om de var ekte politi, fordi han så personene med paraplyene.

Politiet bevæpnet seg i forbindelse med hendelsen, og pågripelsen av mannen søndag formiddag var ikke udramatisk, skriver NTB. Politiet løsnet ikke skudd under pågripelsen.

– Han ble anmodet om å legge fra seg våpenet, men etterkom ikke det helt uten videre. Det kom til en liten konfrontasjon som endte med at han valgte å legge fra seg våpenet, opplyste operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Den siktede har forklart at han forstår at spøkelsene og personene med paraplyer ikke var ekte.