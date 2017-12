Siktet for drapsforsøk etter påkjørsel: «Sånt skjer når dere står midt i veien»

Politiet mener en 24-åring forsøkte å drepe en 18-åring ved å kjøre på ham. Etter påkjørselen skal 24-åringen ha sagt «fuck you» til fornærmede og hans venner.

Fire unge menn hadde vært på fest da en av dem ifølge politiet ble påkjørt på Grefsen i Oslo lørdag kveld.

– Hendelsesforløpet synes å være at siktede har passert dem først en gang, og at det da ble gjort noen tegnutvekslinger i forbindelse med forbikjøringen. Siktede bestemte seg da for å kjøre tilbake. Da kjører han på en av de fire guttene. Deretter kjører han videre et stykke, før han kjører tilbake og passerer guttene på ny, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Jens Johannes Andenæs, til VG.

18-åringen var bevisstløs etter hendelsen og ble påført alvorlige skader, ifølge Andenæs.

– Han er nå utenfor livsfare. Det er mulig han vil få varige skader, sier politiadvokaten.

– En ulykke

Mandag ble 24-åringen varetektsfengslet frem til fredag denne uken på bakgrunn av bevisforspillelse, siktet for drapsforsøk.

Mannens forsvarer, Stian Mæland, sier at hans klient sier påkjørselen var en ulykke.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Han er erkjenner at skaden er forårsaket som følge av ulykken og at han har hensatt en person i hjelpeløs tilstand, sier Mæland.

Han forteller at 24-åringen meldte seg selv for politiet.

Stakk fra stedet



I fengslingskjennelsen går det frem at retten la vekt på siktedes atferd i etterkant av den angivelige påkjørselen, hvor han kjørte forbi fornærmede og vennene på nytt.

Da skal han ha sagt «fuck you», «sånt skjer når dere står midt i veien» eller lignende, før han stakk fra stedet, står det skrevet i fengslingskjennelsen.

«Siktedes atferd fremstår som lite forenlig med siktede og kjærestens forklaring om at de bare ønsket å snakke med guttene og advare dem mot å gå midt i gaten fordi de ikke ønsket at det skulle tilstøte guttene noe.» skriver retten.

De involverte personene skal ifølge politiet ikke ha kjent hverandre fra før.