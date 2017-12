Sikrer nye verdier i familiedrevet russtiftelse

OSLO/BERGEN (VG) Tidligere styreleder Per Oluf Svendsen (67) i Stiftelsen Ordet må gi fra seg biler og en campingvogn.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det bekrefter advokat Bjørn Åge Hamre. Han er satt inn som ny styreleder, og jobber med å sikre alt av verdi i den ideelle russtiftelsen i Bergen.

– Vi har kontroll på en campingvogn, den står hos en forhandler. Når det gjelder bilene, så har vi hatt dialog med det avsatte styret om at disse skal overleveres, sier Hamre.

STIFTELSEN ORDET En ideell stiftelse som holder til i Bergen.



Inntil nylig besto stiftelsens styre av Per Oluf Svendsen (67), kona hans og stedatteren hans, Elin Johansen (42).



Stiftelsen har brukt rusmisbrukere og kenyanere til å samle inn penger.



Stiftelsen har regnskapsførte inntekter på 25 millioner kroner i perioden 2000-2016, og det meste av dette skal stamme fra pengeinnsamling.



Stiftelsestilsynet fjernet familiemedlemmene fra styret i stiftelsen 9. november.



Bakgrunnen var en mistenkelig eiendomstransaksjon fra stiftelsen til styremedlemmet Elin Johansen (42) og at styreleder Per Oluf Svendsen overførte 2,3 millioner kroner til seg selv.



I forrige uke avslørte VG en rekke forhold knyttet til stiftelsens virksomhet.



Dagen etter VG-avsløringen ble familiemedlemmene i det avsatte styret politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.



Stiftelsen Ordet er i søkelyset etter at VG avslørte flere forhold knyttet til millionene som rusmisbrukere og kenyanere har samlet inn for stiftelsen.

De tre familiemedlemmene i det avsatte styret, med Per Oluf Svendsen i spissen, ble politianmeldt dagen etter VGs avsløring i forrige uke.

Bilene, en Volkswagen Touareg og en Mitsubishi ASX, skulle etter planen overleveres onsdag.

– Virksomheten i stiftelsen er innstilt inntil videre i påvente av undersøkelsene som Kemneren, Stiftelsestilsynet og andre etater holder på med. Derfor tar vi kontroll på disse verdiene nå, sier Hamre.

Låst med kjetting

Campingvognen har i flere måneder stått plassert hos forhandleren som solgte den til Stiftelsen Ordet for om lag ett år siden.

– Vognen kostet nesten en halv million kroner, og ble betalt i henhold til avtalen. Men i sommer bestilte Per Oluf Svendsen ekstrautstyr for nesten 80.000 kroner. Vognen ble da innlevert til oss for montering av elektriske markiser og en såkalt «mover», som gjør at man kan plassere vognen ved hjelp av fjernstyring. Den regningen er ikke betalt, og inntil jeg har fått pengene blir ikke vognen utlevert, sier forhandleren.

Etter å ha lest om Stiftelsen Ordet i VG, låste han den ni meter lange campingvognen med kjettinger.

Vognen er en Adria Alpina 903 HT – en toppmodell, ifølge forhandleren. Den har fire sengeplasser, men dersom man tar i bruk salongene er det plass til åtte.

Den er blant annet utstyrt med parabolanlegg og elektriske støtteben.

– Dette er en topp utstyrt vogn. I fjor solgte vi bare to slike.

Forhandleren understreker at han har god dialog med advokat Hamre. Nå regner han med at fakturaen på 80.000 kroner blir betalt.

– Da er det bare å komme og hente vognen, sier han.

«Behandlingsenhet» i Spania

Advokat Hamre opplyser at det er opprettet kontakt med en spansk advokat for å løse knuten rundt en leilighet i Villamartin på Costa Blanca.

SIKRER VERDIER: Advokat Bjørn Åge Hamre jobber med å sikre alt av verdier som er tilknyttet Stiftelsen Ordet i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Regnskapene viser at stiftelsen i 2010 betalte 1,3 millioner kroner for leiligheten, som omtales som en «behandlingsenhet».

I det spanske eiendomsregisteret står «Don Per Oluf Svendsen» og kona hans oppført som eiere av leiligheten.

VG har de siste månedene snakket med et titalls rusmisbrukere som har vært tilknyttet Stiftelsen Ordet. Ingen er blitt tatt med til Spania.

Bilder på sosiale medier viser at Villamartin og strendene i nærheten er blitt hyppig besøkt av 67-åringens familiemedlemmer.

Les også: – Jeg var tynn og skranglete og veldig sliten på denne tiden. Jeg husker jeg følte meg som en rumensk tigger.

«BEHANDLINGSENHET»: VG har de siste månedene snakket med flere rusmisbrukere som har vært tilknyttet Stiftelsen Ordet. Ingen av dem har besøkt stiftelsens leilighet på Costa Blanca, et område som er blitt flittig besøkt av Per Oluf Svendsens familiemedlemmer. Foto: Terje Aspdahl / Vikingposten

Tidligere har Bergen tingrett besluttet at det skal tas arrest i to privatboliger som står registrert på henholdsvis Per Oluf Svendsen og stedatteren hans, Elin Johansen (42).

Det skjedde etter at stiftelsens leilighet ble solgt til stedatteren og 67-åringen overførte et millionbeløp fra stiftelsen til seg selv.

Politiet jobber med saken

Familiemedlemmene i det avsatte styret ble i forrige uke politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Jeg kan bekrefte at anmeldelsen fra Stiftelsestilsynet er mottatt. Vi må få tid til å se på saken, og den vil bli behandlet i politidistriktet med det aller første, sier lederen for Øko-avsnittet i Vest politidistrikt, Frode Karlsen.

Samtidig er Kemneren i Bergen i ferd med å sluttføre en rapport etter et bokettersyn som ble startet opp tidligere i høst.

Per Oluf Svendsen og stedatteren Elin Johansen har gjentatte ganger gjort det klart at de ikke ønsker å gi noe intervju til VG.

VG har sendt en oppsummering av hovedinnholdet i denne artikkelen til advokat Erlend Øen, som representerer det avsatte styret i Stiftelsen Ordet.

Advokat Øen har ikke besvart VGs henvendelser.