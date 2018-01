Samfunnstopp siktet for å ha misbrukt sin stilling til seksuelle formål

Mannen stiller seg helt uforstående til siktelsen mot ham.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Mannen har vært en profilert samfunnstopp gjennom flere tiår.

Han ble varetektsfengslet i en uke da han ble fremstilt for fengsling torsdag denne uken. Han er underlagt brev- og besøkskontroll.

Sedelighetslovbrudd

Politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger i saken, men opplyser at de har startet etterforskning etter to av straffelovens paragrafer, paragraf 224 av gammel straffelov og paragraf 295 av ny lov om straff. Begge omhandler sedelighetslovbrudd.

FAKTA • Paragraf 224, første ledd, bokstav A (gammel straffelov) omhandler «den som ved vold, trusler misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål» • Paragraf 295, bokstav A (ny straffelov): Å skaffe seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen, bekrefter til VG at de etterforsker en sak etter de to straffebudene, og at de har siktet en mann som følge av dette.

– Utover det kan jeg ikke si noe mer av hensyn til den videre etterforskningen.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannens forsvarer, Ulf Hansen, opplyser at pågripelsen onsdag kom som en overraskelse på den siktede.

– Han stiller seg helt uforstående til anmeldelsen og siktelsen som har kommet mot ham. Dette kom veldig overraskende på ham, sier Hansen til VG.

Forsvareren forteller at den siktede mannen har forklart seg for politiet, og at han ikke erkjenner straffskyld.

– Han har forklart seg om det han kan forklare seg om, han har avgitt en lang og omfattende forklaring for politiet og for dommeren i fengslingsmøtet. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene. Det er så klart et sjokk for ham, sier han.

Hansen ønsker ikke å utdype hvor mange forhold det er snakk om.