Retten skal vurdere habiliteten til dobbeltdrapssiktet kvinnes forsvarer

Agder-politiet mener forsvarer Ole Andreas Thrana muligens kan stå i en relasjon til den 42-årige kvinnen som går utover det ordinære i et advokat-klient-forhold.

Agder politidistrikt, ved politiadvokat Ragnhild Helgesen, har sendt en begjæring til Kristiansand tingrett hvor de ber retten om å vurdere advokat Ole Andreas Thranas habilitet i dobbeltdrapssaken.

Thrana forsvarer den 42 år gamle kvinnen som er siktet for å ha drept sin far i 2002 og hennes ekssamboer Øystein Hagel Pedersen i 2014.

– Det er en begjæring som er sendt fra oss til tingretten fordi det er forhold rundt denne advokaten som innebærer at han ikke kan ha oppdraget. Han kan muligens stå i en relasjon til siktede som går utover et ordinært advokat-klient-forhold, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, til VG.

Planlagt rettsmøte

Kvinnen, som sitter varetektsfengslet, nekter straffskyld for dobbeltdrap og har anket fengslingen til lagmannsretten. Hun har så langt benyttet seg av retten til å ikke forklare seg.

Thrana sier til VG at han har hatt kvinnen som klient tidligere.

– Da blir det nødvendigvis sånn at politiet ønsker å være sikker på at jeg er habil i denne konkrete saken. Det er helt kurant og rutinemessig. Der ser jeg ingen problemer, sier Thrana.

Grunnlaget for begjæringen er straffeprosesslovens kapittel som angår forsvarere, og videre paragraf 106.

Informasjon om et eventuelt vennskapsforhold, er noe en forsvarer i henhold til disse reglene skal opplyse retten om.

– Jeg har ingen relasjon til henne, utover at man har kommunikasjon med klienter, også etter at et oppdrag er ferdig, sier Thrana.

Thrana opplyser: Kan bli vitne

Kaddeberg Skaar vil ikke forhåndsprosedere saken, og sier retten må ta stilling til disse spørsmålene torsdag.

Thrana opplyser at politiet, på grunn av kommunikasjonen han har hatt med kvinnen, muligens vil ha ham som vitne i saken.

– Men jeg ser ikke at jeg kan ha det, men for meg er klienten i fokus. Min rolle som forsvarer i denne saken er helt uinteressant. Dette er helt uproblematisk, og det greit å få avklart dette spørsmålet nå. Det er viktig for meg at min klient får en rettferdig rettergang, sier Thrana.

Han opplyser at saken nå skal behandles skriftlig av tingretten, og at det dermed ikke vil avholdes noe rettsmøte. VG har ikke fått kontakt med Agder politidistrikt om dette spørsmålet.