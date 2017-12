Refser politiet etter utvisning av HIV-positiv prostituert mann

HAUGESUND (VG) Politiet i Haugesund vurderte å åpne straffesak mot HIV-smittet prostituert mann. Det mener interesseorganisasjonen HivNorge er helt bak mål.

Mannen, som søndag ettermiddag ble bortvist fra Norge, forklarte politiet at han har solgt seksuelle tjenester i Trondheim, Kristiansand og Oslo.

Fungerende leder for operativ utlendingskontroll i Haugesund, Pål Gjil, sier at de har visst om mannens virksomhet siden i fjor. Han var også i byen flere ganger tidligere i år.

Politiet har da prøvd å oppsøke mannen, men ikke funnet ham. Denne gangen, fant de han på dagen han kom til Haugesund som følge av tips.

Oppga å være turist

Mannen ble bortvist med hjemmel i utlendingsloven fordi han hadde oppgitt å være turist i Norge, noe han ikke kunne sannsynliggjøre.

I leiligheten som mannen hadde leid, fant politiet dameklær og sexleketøy. De fant også HIV-medsin, som mannen sa han brukte.

Overfor kunder og i annonser på nettsider, har mannen ifølge politiet gitt klart uttrykk for at han er en mann, utkledd som dame.

– Det har ikke vært noen overraskelse for kunder hva de har gått til, sier Gjil, som møter VG på politihuset i Haugesund tirsdag kveld.

Åpner ikke straffesak

I Norge er det ikke straffbart å selge sex, men man kan bli straffet for å smitte andre med HIV. Det følger videre av loven at man ikke skal straffes «når forsvarlige smitteverntiltak er iakttatt.»

Mannen opplyste ifølge politiet ikke til kunder at han hadde viruset.

– Det ble vurdert å åpne straffesak, men jurist og meg selv landet på at bortvisning var fornuftig i denne saken, sier Gjil.

– Helt bak mål

HivNorge, som er interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, mener Haugesunds-politiets behandling av saken er helt bak mål og at det minner om skremselspropaganda fra 80-tallet.

– Det er ingen som lever med i HIV i Norge som har informasjonsplikt overfor den de har sex med, helsevesenet eller politiet. Det har vært lovfestet lenge, sier generalsekretær i organisasjonen, Anne-Karin Kolstad.

Hun mener politiet kunne ha løst saken med en rask telefon til en infeksjonslege, som kunne ha opplyst at mannen neppe utgjorde noen smittefare.

– Mannen har forklart at han brukte medisiner. Det et tydelig tegn på at han er på vellykket medisinering og er smittefri, sier Kolstad, som påpeker at man i dag som HIV-smittet kan føde barn uten å smitte.

Gjil svarer at politiets oppgave er å forebygge sikkerheten til innbyggerne.

– I denne saken var folkehelse og samfunnsikkerhet avgjørende faktorer. Dette er en person HivNorge ikke har snakket med. Vår avgjørelse om å bortvise mannen baserer seg på ulike faktorer. Ingen sak er lik, men jeg er krystallklar på at utfallet i denne er rett.

Navnga kunde

Han opplyser at den HIV-smittede mannen navnga én person som skal ha vært en tidligere kunde. Politiet har varslet Smittevernlegen i Haugesund generelt om saken.

Gjil påpeker at det ikke er sikkert at mannen har smittet noen.

– Han sier han har vært påpasselig med å bruke beskyttelse. Men som jeg sa til ham, så er ikke kondom noen garanti. Ifølge nettsiden han har hatt ute, så tilbyr han tjenester hvor smittefaren er overhengende stor, sier Gjil

Han ber de som føler seg berørt av saken, oppsøke lege og teste seg.