Polititeori: Familiemedlemmer planla æresdrap på 18 år gammel kvinne

Politiet mener samtaler mellom flere av de siktede forut det angivelige drapsforsøket på en 18 år gammel jente i Oppegård peker i retning av et æresmotiv og planlegging.

12. september utspilte det seg dramatiske scener utenfor en boligblokk i Oppegård.

En 18 år gammel kvinne var reist hjem til foreldrene for å ordne opp i en konflikt. Hun gikk aldri inn i leiligheten. På plassen utenfor boligblokken, ble hun utsatt for vold. Kvinnen endte opp på sykehus med stikkskader og politibeskyttelse.

Polititeori: Ble angrepet med kniv

Politiet mener at familiemedlemmer forsøkte å drepe sin 18 år gamle søster og datter.

– Vi jobber ut fra flere teorier, både at handlingen skjedde uten og med forutgående planlegging, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Heidi Reinholdt-Østbye, til VG.

I dag er seks familiemedlemmer siktet for drapsforsøk, i tillegg til en annen mann som har vært i kontakt med familiemedlemmer i forkant av drapet. Ingen erkjenner straffskyld.

– Det er viktig for oss å finne ut hvilken rolle den enkelte av de siktede hadde i drapsforsøket, noe som kan være forskjellig, sier Reinholdt-Østbye.

Politiet mener mistanken gjennom etterforskningen er styrket mot noen av de siktede familiemedlemmene, men ikke mot alle.

18-åring på sykehuset: Hadde politibeskyttelse

Æresmotiv

Politiet mener det kan mistenkes at drapet hadde et æresmotiv – hvilket eventuelt ville innebære at familiemedlemmer planla å drepe 18-åringen for å gjenopprette familiens ære.

– Vi jobber med å avklare hva som eventuelt var motivet for handlingen, og her er spørsmål knyttet til æreskultur et av flere mulige motiver, sier Reinholdt-Østbye.

Politiet opplyser at de har tatt beslag og gjennomgått de siktedes telefoner og PC-er, og at det her er funnet mye materiale.

SYV SIKTET: I dag er syv siktet for drapsforsøk etter at den 18 år gamle kvinnen ble sendt på sykehus med stikkskader. Her gjør krimteknikere seg ferdig med undersøkelser for dagen tilbake i midten av september. Foto: Frode Hansen , VG

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at beslaglagte samtaler mellom impliserte familiemedlemmer forut for hendelsen støtter teorien om æresmotiv og forutgående planlegging.

I disse samtalene er blant annet æresdrap et tema. I en av disse samtalene spør en av de siktede familiemedlemmene om noen andre planlegger æresdrap, eller har tenkt på dette som løsning på den betente konflikten, får VG opplyst.

Alle familiemedlemmene nekter for at de skal ha planlagt å drepe 18-åringen.

Sterk mistanke mot mor

Moren til 18-åringen er fengslet på grunnlag av at det vil støte allmennhetens rettsfølelse dersom hun gikk fri, opplyser hennes forsvarer. Dette krever en sterk mistanke.

BARE GODE HENSIKTER: Mors forsvarer, Espen Kolding, sier moren bare hadde gode hensikter for sin datter. Foto: Privat

Politiadvokat Reinholdt-Østbye peker på at politiet mener materiale fra PC-er og telefoner og avhør av sentrale vitner, støtter opp under den styrkede mistanken mot moren.

– Saken er svært alvorlig og skjedde i et lokalsamfunn med flere utenforstående vitner. Når mistanken etter vårt syn er styrket, vil det derfor kunne vekke reaksjoner om vedkommende ikke holdes i varetekt. Tingretten var enig i denne vurderingen, sier hun.

– Ønsket fredfull løsning



Morens forsvarer, Espen Kolding, sier moren nekter straffskyld og at det var langt fra hennes ønske at noen andre eventuelt skulle planlegge å drepe datteren.

– Hun hadde bare gode hensikter for sin datter, og hun kan ikke ta ansvar for det som skjedde med henne. Hun forklarer at det som skjedde ikke var planlagt, og at det var noe som ble gjort i affekt av andre enn henne, sier Kolding til VG.

Han forteller at moren har anket fengslingen.

– Hun ønsket at saken med datteren skulle løses på en fredfull måte, sier Kolding.

Den 18 år gamle kvinnens søster, som også er varetektsfengslet, nekter også for å ha planlagt drap.

– Hun er tvert imot veldig glad i søsteren, og ønsker at hun skal ha det bra, sier hennes forsvarer, Jan Kildahl, til VG.

NEKTER BEINHARDT: Harald Jahren forsvarer far i saken. Han nekter beinhardt for å ha planlagt drap på datteren. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

18-åringens far ble mandag varetektsfengslet i fire nye uker. Ifølge VGs opplysninger mener politiet at han også har en sentral rolle.

– Han nekter beinhardt på at det er planlagt et drap. Æresdrap er bare en polititeori og er etter min mening ikke bevist. Det er grunn til å stille spørsmål om at æresdrapforsøk er riktig merkelapp i denne saken. Det er ikke tilstrekkelig avklart enda, sier farens forsvarer, Harald Jahren, til VG

Kan bli flere pågripelser

I forrige uke ble en 20 år gammel mann varetektsfengslet i fire uker siktet for drapsforsøk. Det har ikke lykkes VG å få kontakt med hans forsvarer.

– Den siste personen som ble siktet og fengslet har hatt kontakt med noen av de siktede, men er etter det politiet vet ikke i aller nærmeste familie, sier politiadvokat Reinholdt-Østbye.

Politiet mistenker ham for å ha medvirket til drapsforsøket. Politiadvokaten opplyser at det ikke kan utelukkes at det kan komme ytterligere pågripelsen i ukene som kommer.