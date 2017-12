Politiet varslet om HIV-positiv prostituert mann: Flere sexkunder har meldt seg

HAUGESUND (VG) – Det er ikke noen grunn til å få helt panikk, men de som har vært i kontakt med mannen, bør kontakte helsevesenet og teste seg.

Det sier smittevernlege i Haugesund, Teis Qvale, etter at politiet tirsdag opplyste at de hadde bortvist en mannlig HIV-positiv prostituert fra landet.

Qvale opplyser onsdag at tre personer, som sier de har vært kunder av mannen, har meldt seg for helsetjenesten. Flere kan ha tatt kontakt med sine fastleger.

Søndag ettermiddag ble den HIV-smittede mannen, som ifølge Haugesund-politiet hadde solgt seksuelle tjenester flere steder i landet, uttransportert.

Han ble bortvist fra Norge med hjemmel i utlendingsloven fordi han hadde oppgitt å være turist i byen, noe han ikke kunne sannsynliggjøre.

Fakta om smittefare Ifølge smittevernlege Qvale er dette risikoen for å bli smittet av en HIV-positiv person: Vaginal sex: 0,01 %

Anal sex: 0,05 %

Oral sex: <0, 01 %

Politiet fant dameklær i leiligheten hvor mannen oppholdt seg. Mannen skal ikke ha opplyst overfor kunder at han hadde HIV. Mannen forklarte at han tok HIV-medisiner og var påpasselig med å bruke beskyttelse.

Kan ikke straffeforfølges

I Norge er det lovlig å selge sex, men ulovlig å kjøpe sex. Det er likevel straffbart å smitte personer med HIV eller utsette dem for smittefare.

Politiet opplyste til VG i går at ble vurdert å åpne straffesak, men at de falt ned på å ikke gjøre det.

Generalsekretær i interesseorganisasjonen HivNorge, Anne-Karin Kolstad, opplyser at politiet uansett ikke kunne ha straffeforfulgt mannen.

– En lovendring trådte i kraft i juli i år. Sexarbeidere med HIV kan ikke straffeforfølges for å smitte eller utsette noen for smittefare, sier hun til VG.

Haugesund-politiet vil ikke ta kontakt med personer som kan har vært mannens kunder, men har varslet smittevernlegen om saken.

Lav smittefare

Smittevernlege Qvale sier det er viktig at folk som har kjøpte tjenester av mannen, melder seg for å ta tester. Samtidig påpeker han at smittefaren er svært lav.

– Statistisk sett må man ha tusen ubeskyttede samleier for å bli smittet dersom man har vaginalt samleie. Når det gjelder analsex, er det større risiko. Men når den HIV-smittede går på medisiner, utsondres mindre virus og sjansen er liten for at partneren blir smittet, sier Qvale.

Engstelige kunder

Qvale sier at de tre personene som har tatt kontakt med ham, har vært engstelige.

– De var bekymret fordi de ikke var klar over at mannen var HIV-positiv, og ville derfor sjekke seg. Vi har sagt til dem hvor liten sjansen er for å bli smittet når den HIV-smittede går på medisiner og eventuelt har brukt beskyttelse. Hvis mannen også har brukt kondom, er smittefaren nesten lik null, sier legen, sier Qvale.

Han forteller at personene som har meldt seg ble lettet over denne beskjeden.

Politiet beklager

HivNorge, som er interesseorganisasjon for mennesker som lever med HIV, mener Haugesund-politiet behandling av saken er helt bak mål og at det minner om skremselspropaganda fra 80-tallet.

Generalsekretær Kolstad opplyste at man som HIV-smittet i Norge, ikke har juridisk plikt til å informere seksualpartneren om viruset.

Pål Gjil, leder for operativ utlendingskontroll i Haugesund, mener det var riktig av politiet å sende ut pressemeldingen hvor de advarer mot kjøp av seksuelle tjenester.

– Vi vurderte at han er en potensiell smittebærer, og derfor gikk vi ut med pressemeldingen. Hvis noen føler seg støtt av dette, så beklager vi det. Alternativet hadde vært å ikke si noe, og det mener vi ville vært et dårligere alternativ, sier Gjil.

Politiet vet ikke om mannen er smittefarlig, og har kun gitt opplysninger om at han har hatt HIV i en lengre tid.

– Han tok også med seg medisinene sine i samtale med oss, og medisinene var blant annet mot HIV, sier Gjil.

Smitte og smittefare

Folkehelseinstituttet råder også velbehandlede HIV-positive til å informere sine seksualpartnere om at de har viruset.

– Ifølge norsk lov kan man straffes for å utsette en seksualpartner ikke bare for smitte, men også for smittefare, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

– Personen må være ubehandlet for viruset og ha i praksis ha ubeskyttet sex gjentatte ganger for å kunne straffeforfølges, sier Nilsen.

Dersom personen som har sex med den HIV-smittede er opplyst om viruset, og likevel samtykker til sex, kan ikke den HIV-smittede straffes.

Nilsen sier samtidig at den juridiske terskelen for å straffe, er høy.

– Hvis man har benyttet anbefalte smitteverntiltak, for eksempel kondom, skal man ikke straffeforfølges, selv om kondomet sprekker. Da har man gjort det man kan for å hindre smitte. Likeverdig med dette er også at man er dokumentert velbehandlet, sier Nilsen, som ikke kjenner den konkrete saken i Haugesund.

Han opplyser at enhver norsk mann som kjøper sex, må regne med at forekomsten av HIV kan være høy.