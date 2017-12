Politiet utvider siktelsen mot idrettsprofil: Brukte ulovlig arbeidskraft

Idrettsprofilen fra Oslo ble først siktet for å ha huset filippinske arbeidere som han visste at oppholdt seg ulovlig i Norge. Nå er siktelsen mot ham utvidet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det bekrefter politiadvokat Eirik Kongsgaard ved Oslo politidistrikt overfor VG.

– Han er også siktet for bruk av ulovlig arbeidskraft og for falsk forklaring i forbindelse med søknader om opphold i Norge for en eller flere av de utenlandske arbeiderne, sier politiadvokaten.

I slutten av november i år aksjonerte politiet mot boligen til idrettsprofilen og kona i Oslo. Ekteparet ble pågrepet og brakt inn til politihuset for avhør.

Etter avhøret ble paret løslatt. De var begge siktet for å ha huset utenlandske arbeidere som de visste var ulovlig i Norge.

Innrømmet i avhør



Idrettsprofilen i 50-årene erkjente forholdet, mens kona hevdet at hun kun visste at én av arbeiderne var ulovlig i riket.

TAUS: Idrettsprofilens forsvarer, advokat Petar Sekulic. Foto: Espen Braata

– Siktelsen mot kvinnen er også utvidet til å gjelde bruk av ulovlig arbeidskraft, sier Kongsgaard.

I løpet av den drøyt to uker lange etterforskningen har totalt 13 utenlandske arbeidere blitt pågrepet i saken. Syv av dem sitter i varetekt på grunn av fare for unndragelse, mens de resterende seks er løslatt.

Jakter flere spor



De utenlandske arbeiderne er blant annet siktet for ulovlig opphold i Norge, ulovlig arbeid i Norge og for hvitvasking av utbyttet, ved at de har sendt penger hjem til familien på Filippinene.

– Omfanget sier litt om alvoret i saken, men det er viktig å påpeke at ikke alle arbeiderne knyttes til det siktede ekteparet, sier Kongsgaard.

Politiadvokaten opplyser at etterforskningen har utløst flere spor som politiet nå nøster i – deriblant undersøkelser opp mot ulike personer på Oslos vestkant som har benyttet seg av de filippinske arbeidernes arbeidskraft.

– Det er en del av et større kompleks, sier han.

I politiavhør har en av de filippinske arbeiderne forklart at hun bodde gratis hos idrettsprofilen og kona mot at hun gjorde tjenester for dem.

Idrettsprofilens forsvarer, advokat Petar Sekulic ved advokatfirmaet DLA Piper, bekrefter at han har mottatt den nye siktelsen, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Konas forsvarer, Johnny Veum, har ikke besvart VG tirsdag kveld.