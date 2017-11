Politiet utvider siktelsen mot 15-åring i Kristiansand

Påtalemyndigheten utvider siktelsen mot 15-åringen som knivstakk to personer på Sørlandssenteret i sommer til også å gjelde trusler, vold og skadeverk.

– Vi mener det er fare for gjentagelse av nye straffbare handlinger, sier politiadvokat Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Jenta ble pågrepet og siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs Sørlandssenteret 26. juli i år. 17-åringen døde av skadene, mens den 23 år gamle kvinnen ble kritisk skadet.

15-åringen nekter straffskyld, men erkjenner handlingen. Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet og var kjent for politiet.

Politiet har mottatt anmeldelser for alvorlige straffbare forhold begått før jenta oppsøkte senteret. I tillegg til å være siktet for drap og drapsforsøk, er hun nå siktet for grovt skadeverk mot 18 private boliger og biler, for å ha truet en nabo og for vold mot offentlig tjenestemann.

Tjenestemannen er ansatt på ungdomsenheten til Bjørgvin fengsel utenfor Bergen der jenta sitter varetektsfengslet.

Rettssaken mot 15-åringen kommer trolig opp etter nyttår.

