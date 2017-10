Politiet: To siktet etter drapsforsøk på Holmlia

Politiet har pågrepet og siktet to menn etter skyting natt til lørdag på Holmlia i Oslo.

To unge menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en 21 år gammel mann ble kritisk skadd i en skyteepisode på Holmlia i Oslo natt til lørdag.

Politiet fant den skadde mannen ute på gaten i Dyretråkket like over midnatt natt til lørdag. Da hadde vitner i området varslet politiet om skyting og flere personer som løp vekk fra området.

SJEF: Grete Lien Metlid leder enheten for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Frode Hansen , VG

Mens den unge mannen ble fraktet til sykehus med skader i hodet og halsen, innledet politiet en omfattende etterforskning mot et kjent kriminelt miljø og startet letingen etter gjerningsmennene.

– Vi har pågrepet og siktet to unge menn for drapsforsøk eller medvirkning til dette, sier Grete Lien Metlid, som leder enheten for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB lørdag ettermiddag.

Det var like ved 23.50-tiden fredag kveld at politiet fikk inn flere meldinger fra personer som hadde hørt smell i Dyretråkket på Holmlia.

Da de kom til stedet fant de en mann i 20-årene som var skutt i nakke- og hoderegionen.

Mannen var bevisst da han ble kjørt til sykehus i ambulanse, men natt til lørdag opplyste politiet at han er kritisk skadet.

Politiet har tidligere uttalt at 21-åringen som ble skutt ikke var et tilfeldig offer, og at hendelsen knyttes til en konflikt i et kjent kriminelt miljø.

VG / NTB