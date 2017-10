Politiet: Russisk diplomat tatt for fyllekjøring

Da politiet fikk melding om en trafikkulykke på Frogner i Oslo, så ante de ikke at det var en russisk etterretningsoffiser som hadde fyllekjørt.

Det var natt til lørdag 30. september i år at politiet i Oslo fikk tips fra publikum om at en Volvo S60 hadde kjørt inn i en parkert bil i Balders gate på Frogner, får VG opplyst.

Den aktuelle tipseren informerte også politiet om at bilen som hadde krasjet var en ambassade-bil og at føreren fremsto som tydelig beruset.

Ifølge VGs opplysninger, forsøkte føreren av ambassade-bilen å gå fra ulykkesstedet, men han ble pågrepet av en politipatrulje etter kort tid.

ARBEIDSPLASS: Den russiske diplomaten og etterretningsoffiseren jobber ved Den russiske ambassaden i Oslo, vel én kilometer fra ulykkesstedet. Foto: Frode Hansen

Viste ID-kort fra Avinor



Den mistenkte føreren viste ikke umiddelbart frem diplomatisk ID-kort, men et kort fra Avinor som var merket med «assistant defence attaché» – en militærattaché.

Politiet tok derfor kontakt med Utenriksdepartementet (UD) for å få bekreftet en eventuell diplomatstatus, som i så fall ville gjøre føreren immun mot straffeforfølgelse.

UD bekreftet etter hvert at den russiske sjåføren hadde diplomatisk immunitet.

Diplomaten har jobbet som etterretningsoffiser for GRU – en militær etterretningstjeneste – ved Den russiske ambassaden i Oslo, om lag én kilometer fra ulykkesstedet.

Politiet: Åpenbart beruset og sjanglende



Politipatruljen som pågrep etterretningsoffiseren opplevde ham som lite samarbeidsvillig, blant annet fordi han nektet utåndingsprøve.

Etter hvert fant offiseren imidlertid frem sitt diplomatiske ID-kort, og han ble sendt bort fra stedet etter en drøy time.

Politipatruljen har beskrevet den russiske diplomaten som «åpenbart beruset» og «sjanglende» – samt at det dunstet alkohol av ham på lang avstand.

– Forholdet er registrert som en straffesak, som da ikke normalt forfølges siden han har diplomatisk immunitet. Det er UD som håndterer saken videre i forhold til ambassaden, sier avsnittsleder Frode Andreassen ved Oslo politidistrikt til VG.

Avbrøt VG-intervju



Avsnittslederen opplyser at den aktuelle diplomaten og bilen ble tatt hånd om av personell fra Den russiske ambassaden etter ulykken.

– Det er snakk om et mindre trafikkuhell med mindre skader, sier Andreassen.

BEKREFTER: Kommuniukasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i Utenriksdepartementet (UD). Foto: Utenriksdepartementet (UD)

Den russiske ambassaden ønsker ikke å kommentere saken overfor VG – og la på røret når VG stilte spørsmål rundt hvilke konsekvenser saken ville få for den aktuelle etterretningsoffiseren.

Når politiet avdekker mistanke om ruspåvirket kjøring og gjerningspersonen har diplomatstatus, så sender de en rapport til UD som tar dialogen videre med ambassden til den mistenkte personen.

UD: – Vi ser alvorlig på lovbrudd



Normalt vil UD innkalle representanter fra ambassaden til et møte for å gå gjennom rapporten. Historisk sett ender slike episoder med at mistenktes arbeidsforhold i Norge avsluttes og vedkommende returneres til sitt hjemland – i dette tilfellet: Russland.

– Vi har fått melding fra politiet om at en utenlandsk diplomat skal være mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Vi ser alvorlig på lovbrudd og følger opp saken etter gjeldende rutiner, sier kommunikasjonsjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad ved Utenriksdepartementet (UD) til VG.

Kommunikasjonsrådgiveren opplyser videre at alle fremmede lands diplomater i Norge skal, i henhold til Wienkonvensjonens bestemmelser, forholde seg til norsk lov, uavhengig av deres diplomatiske immunitet.