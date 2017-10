Politiet: Rottweiler bet valp - ble knivstukket

Politiet oppretter anmeldelse etter at en person skal ha knivstukket en rottweiler flere steder.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Valpen og eieren var ute og gikk tur, da valpen gikk bort til rottweileren for å hilse på den. Rottweileren bet valpen, slik at valpen ble skadet, forteller operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Ronny Årstein.

Fikk du med deg? 32-åring bet hund – dømt til fengsel

Han forteller at valpeeieren deretter svarte med å knivstikke rottweileren.

Hendelsen, som skjedde i Lillestrøm søndag, ble først omtalt av Romerikes Blad.

– Valpeeieren blir redd, sint og fortvilet, og kaster seg over rottweileren og knivstikker den flere steder, sier Årstein til VG.

Hendelsen skal ha skjedd søndag formiddag.

Det er vitner som har forklart hendelsesforløpet for politiet, som ifølge Årstein foreløpig ikke har kontroll på kniven som skal ha blitt brukt i sammenstøtet.

De to hundeeierne ringte inn til politiet og fortalte to ganske så ulike versjoner av historien.

Drepte hund med kniv: – Det var med livet som innsats

Årstein sier til Romerikes Blad at valpeeieren ringte og fortalte at hans hund hadde blitt angrepet av en rottweiler. Eieren av rottweileren ringte kort tid etterpå og fortalte at valpen hadde vært løs, og løp rett på rottweileren. Valpen ble bitt av rottweileren, og valpeeieren skal altså ha reagert med å knivstikke rottweileren flere ganger.

Politiet starter etterforskning av saken, og har anmeldt valpeeieren for vold mot dyr, og bæring av kniv på offentlig sted.

Politiet har foreløpig ikke fått snakket mer med hundeeierne, som begge er hos veterinær med sine respektive hunder etter hendelsen.