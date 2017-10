Politiet om Holmlia-skytingen: Flere personer var til stede

Halvannet døgn etter at en 21 år gammel mann ble skutt i hodet på Holmlia i Oslo, jobber politiet med å få kontakt med flere personer som skal ha vært til stede.

To personer er allerede pågrepet i saken, men politiinspektør Grete Lien Metlid sier til VG søndag morgen at politiet har opplysninger om at flere personer var til stede på Holmlia i forbindelse med skyteepisoden.

– Vi jobber ut i fra at det kan bli flere pågripelser, sier Metlid.

Søndag utfører politiet en rekke avhør av personer de allerede har kommet i kontakt med.

– Vi har fått mer informasjon inn, men det er ikke sånn at vi per nå kan si noe om motiv for skytingen, sier Metlid.

Hun har imidlertid tidligere uttalt at skytingen blir ansett som å være del av en konflikt i et kriminelt miljø.

UTRYKNING: Politiet fant den skadede 21-åringen like over midnatt natt til lørdag 7. oktober. Foto: DANIEL LABAAK, TIPSER.NO

Skutt i hoderegionen



Det var rundt midnatt natt til lørdag at 21-åringen ble skutt i hode og hals ved en Spar-butikk i gaten Dyretråkket på Holmlia i Oslo.

Politiet fant den skadede mannen ute på gaten i Dyretråkket like over midnatt natt til lørdag. Da hadde vitner i området varslet politiet om skyting og flere personer som løp vekk fra området.

– Tilstanden hans er fortsatt alvorlig. Han har skader som kan få alvorlige konsekvenser, sier politiinspektøren.

Det er ikke kjent hvordan de to siktede forholder seg til anklagen om drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Politiet har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om varetektsfengsling.