Politiet om Finnsnes-drapet: Kvinne (84) påført omfattende skader

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Den drapssiktede kvinnen (21) var dekket av blod da hun ble pågrepet av politiet.

Det sa politiadvokat Kirsti Jullum Jensen da 21-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett onsdag ettermiddag.

Ifølge politiadvokaten hadde den drepte kvinnen (84) omfattende skader.

Forut for drapet fikk politiet melding om en trusselsituasjon der kvinnen skal ha vært bevæpnet med kniv, men de ønsker nå ikke å kommentere om det er gjort beslag i noe drapsvåpen.

Samtykker til fengsling

ADVOKAT: Ulf Hansen forsvarer den drapssiktede 21-åringen. Foto: Terje Mortensen , VG

Referatforbudet ble opphevet under fengslingsmøtet der politiet ba om at kvinnen skal fengsles i fire uker.

Siktede er innlagt på sikkerhetsposten på Åsgård sykehus i Tromsø og møtte ikke i retten.

– Hun er for syk til å kunne møte i fengsling. Det er klart det vil være en uforholdsmessig belastning for henne å skulle møte her. Hun blir godt ivaretatt, men er veldig syk, sier hennes forsvarer Ulf Hansen til VG.

Han vil ikke motsette seg at hans klient varetektsfengsles.

21-åringens helsetilstand har gjort at han ikke har kunnet snakke med henne hittil. Politiet ønsker å flytte kvinnen til Brøset regionale sikkerhetsavdeling ved St. Olavs Hospital, men dette vil advokaten motsette seg.

Kripos på åstedet

Ifølge politiet har 21-åringen ikke vært i kontakt med helsevesenet forut for drapet.

– Man kan jo være syk selv om man ikke har hatt et behandlingstilbud selv. Jeg vet ikke hvor realitetsorientert hun er, sykdommen hennes gjør at dette er vanskelig å ta innover seg, sier Hansen.

Ifølge Folkebladet ankom kriminalteknikere fra Kripos boligen der kvinnen ble funnet drept i 15-tiden onsdag.

Den drepte er ennå ikke formelt identifisert, og politiet anslår at arbeidet vil ta enda noen dager.

Det var tidlig mandag ettermiddag fikk politiet en melding om at en ung kvinne bevæpnet med kniv hadde truet beboere i et hus i utkanten av Finnsnes. Meldingen var alvorlig, og væpnet politi rykket umiddelbart ut. Før de kom frem hadde 21-åringen forsvunnet. Drøye tre timer senere fant politiet 21-åringen og den drepte kvinnen i huset der 84-åringen bodde.