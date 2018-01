Politiet har gjort nytt blodfunn i jakten på savnede Janne (36)

BRUMUNDDAL (VG) Politiet har ingen spor etter forsvunne Janne Jemtlands (36) bevegelser mellom klokken 2.00 og 5.50 natt til 29. desember.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Vi føler oss sikre på Jannes bevegelser frem til hun forlot bopel klokken 2.00, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til VG.

Derfra og frem til klokken 5.50 samme morgen – en tidsperiode på nær fire timer – har politiet ingen spor etter den savnede tobarnsmoren. Da blir mobilen hennes registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum.

Etterforskningen konsentreres nå rundt denne tidsperioden.

Bakgrunn: Blodsporet tilhører Janne

Politiet vil ikke kommentere om registreringen ble gjort etter aktiv bruk av telefonen. Så langt har politiet avhørt et titalls vitner i saken.

Nytt funn av blod

Lørdag ettermiddag opplyser Innlandet politidistrikt at det er gjort nye funn av blod etter tips fra folk som bor i området.

– Funnet er gjort i dag, sier van der Eynden til VG like etter klokken 16.00.



Det er ikke bekreftet at blodet kommer fra savnede Jemtland. Blodet er sendt til analyse, og det er usikkert når politiet vil få svar.

Dette vet politiet om Jemtlands bevegelser natt til 29. desember:

GRAFIKK: , TOM BYERMOEN/VG

Det nye funnstedet ligger omtrent halvannen kilometer fra stedet der Jemtlands blod er funnet. Blodet er funnet nærmere Jemtlands bolig enn det forrige funnet.

– Vi har jevnlig kvittert ut ulike blodfunn de siste dagene, noe som er naturlig siden det er mye vilt i området, sier van der Eynden.

– Hva gjør at dette funnet skiller seg ut?

– Det er fordi vi ser at det er noe likhet i funnstedet. Dette er også et funn i veikanten. Dersom det er dyreblod, vil man normalt kunne vente at det er dyretråkk og kanskje pels i nærheten. Vi gjør nå undersøkelser på stedet, sier han.

Flere teorier

Blodet som en turgåer meldte fra om torsdag, er funnet innenfor den aktuelle basestasjonens dekningsområde.

– Blodfunnet er av et visst omfang, det er ikke snakk om bagatellmessige drypp, sier van der Eynden.

Han opplyser samtidig at politiet fremdeles ikke har noen mistenkte i saken, som etter blodfunnet har vært etterforsket som en kriminalsak.

– Funnet gjorde det nødvendig å endre fokus i saken. Vi holder det som sannsynlig at noe har tilstøtt Janne.

Politiet jobber ut ifra flere teorier om hva som kan ha skjedd med 36-åringen. De ønsker ikke å utelukke noen muligheter, heller ikke at kvinnen blir funnet i live.

LETER FORTSATT: Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt forteller at den dype snøen gjør letingen utfordrende. Foto: Fredrik Solstad , VG

Allerede før det var funnet blod, anmodet politiet om bistand fra Kripos i saken, opplyser van der Eynden. Kripos bistår fremdeles i saken.

Søker i dyp snø

Innenfor det avsperrede området i nærheten av Brumunddal sentrum, søker Sivilforsvaret og politiet lørdag formiddag i dyp snø etter den savnede 36-åringen.

– Forholdene i området gjør leteaksjonen utfordrende, sier politiadvokaten.

Samtidig er politiet godt i gang med en omfattende rundspørring på flere ulike strekninger mellom Jemtland og ektemannens hjem i Brennliora i Veldre, og stedet der blodfunnet ble gjort.

– Det er flere alternative ruter hun kan ha tatt. Vi vet heller ikke sikkert om hun har tatt seg dit til fots.

Jemtland forsvant natt til 29. desember. Omkring et døgn senere ble hun meldt savnet av ektemannen.



Fredag fikk politiet bekreftet at blodet som ble funnet ved Fagerlundvegen, stammer fra Jemtland.

Politiet ber nå alle som har gjort observasjoner i tidsperioden 2.00 til utpå dagen 29. desember, om å ta kontakt.