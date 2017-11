Politiet får tvangsinnlegge dobbeltdrapssiktet kvinne

Politiet får medhold av Kristiansand tingrett om å tvangsinnlegge den 42 år gamle kvinnen. – Dette vil bli anket, sier forsvarer.

En 42 år gammel syvbarnsmor ble pågrepet 26. september i år, siktet for på drapet på Øystein Hagel Pedersen i 2014, og for drapet på sin egen far tilbake i 2002.

Politiet i bekrefter tirsdag at kvinnen er begjært tvangsinnlagt. I dag fikk de medhold av Kristiansand tingrett, som skiver i kjennelsen:

«Med hjemmel i straffeprosessloven §167 kan «kvinnen» innlegges til utredning/tvungen observasjon ved Sørlandets sykehus, psykiatrisk avdeling, sikkerhetsposten i inntil fire uker»

Vil anke

SIKTET: Denne kvinnen er i Kristiansand siktet for å ha drept sin ekssamboer og sin egen far. Foto:

– Jeg skal inn å ha møte med henne i fengsel nå. Vi vil nok kreve anke, og kreve at politiet ikke får anledning til å flytte henne fra fengsel før lagmannsretten har tatt stilling til anken. Hun har vært klar og tydelig på at hun ikke vil dette her, sier kvinnens forsvarer Olav Sylte til VG.

– Hva tenker du om at tingretten ga politiet medhold?

– Jeg tenker retten har tatt for lett på vilkåret om det i det hele tatt er mulig å få noe relevant ut av en tvungen observasjon som kan belyse siktede sin mentale vurderingsevne for 15 år siden og tre år siden, ved å sitte å se på henne nå når hun ikke vil snakke.

– Unødvendig

Sylte fortalte VG tirsdag at de har motsatt seg forslaget om tvangsinnleggelse.

– Vi begrunner det med at det er både unødvendig og uforholdsmessig å foreta en slik overvåkning som de ber om, sier Sylte.

Sylte legger til at kvinnen har vært til flere utredninger hos psykolog tidligere. Den gang i forbindelse med saker som gjelder barn. Det er også foretatt utredninger etter 2014, kan forsvareren opplyse.

– Der har hun samarbeidet, og blitt utredet av psykologer. Det bør være tilstrekkelig, mener Sylte.

Advokaten mener det ikke foreligger noen holdepunkt for at kvinnen har en psykisk lidelse.

– Dette fremstår som et inngrep fordi hun ikke vil samarbeide og gi forklaring, sier Sylte.

Politiet mener også at kvinnen står bak drapet på sin egen far, som skal ha blitt funnet død i et badekar i sitt eget hjem i 2002.

