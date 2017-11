Politiet ber om tvangsinnleggelse av dobbeltdrapssiktet kvinne

Politiet ønsker tvangsinnleggelse av den 42 år gamle kvinnen, men forsvareren mener det er helt unødvendig.

Syvbarnsmoren ble pågrepet 26. september i år og er siktet for på drapet på Øystein Hagel Pedersen i 2014, og for drapet på sin egen far tilbake i 2002.

Påtaleleder i Agder-politiet, Terje Kaddeberg Skaar bekrefter overfor VG at kvinnen er begjært tvangsinnlagt.

– Ja, det er riktig, svarer påtalelederen på telefon.

Nekter å forklare seg

SIKTET: Denne kvinnen er i Kristiansand siktet for å ha drept sin ekssamboer og sin egen far.

Hva som er grunnen til at politiet ønsker kvinnen tvangsinnlagt ønsker han imidlertid ikke å svare på, men Kaddeberg Skaar avkrefter at det har noe å gjøre med at den drapssiktede kvinnen har nektet å forklare seg i avhør.

Kaddeberg Skaar ønsker heller ikke å svare på hvilken psykiatrisk behandling de ønsker for kvinnen.

Politiet mener den 42 år gamle kvinnen drepte sin ekssamboer i april 2014. Øystein Hagel Pedersen ble funnet død i en seng på det nå nedlagte First Hotel i sentrum av Kristiansand.

Politiet mener også at kvinnen står bak drapet på sin egen far, som skal ha blitt funnet død i et badekar i sitt eget hjem i 2002.

– Unødvendig

Kvinnens forsvarer, Olav Sylte, sier til VG at de har motsatt seg forslaget om tvangsinnleggelse.

– Vi begrunner det med at det er både unødvendig og uforholdsmessig å foreta en slik overvåkning som de ber om, sier Sylte.

Sylte legger til at kvinnen har vært til flere utredninger hos psykolog tidligere. Den gang i forbindelse med saker som gjelder barn. Det er også foretatt utredninger etter 2014, kan forsvareren opplyse.

MOTSETTER SEG FORSLAGET: Den dobbeltdrapssiktede kvinnens forsvarer, Olav Sylte, forteller at de har motsatt seg politiets begjæring om tvangsinnleggelse.

– Der har hun samarbeidet, og blitt utredet av psykologer. Det bør være tilstrekkelig, mener Sylte.

Advokaten mener det ikke foreligger noen holdepunkt for at kvinnen har en psykisk lidelse.

– Dette fremstår som et inngrep fordi hun ikke vil samarbeide og gi forklaring, sier Sylte.

Når begjæringen skal opp i retten kan ikke advokaten svare på, men han antar at det vil skje i morgen eller i løpet av noen få dager.

– Jeg mener vi har begrunnet dette tilstrekkelig, og at begjæringen ikke skal tas til følge, sier Sylte.